CALCIOMERCATO ROMA/ Niente da fare per Nzonzi al Benfica

CALCIOMERCATO ROMA, NZONZI NON VUOLE IL BENFICA

La rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Josè Mourinho dovrà essere sistemata non solo in entrata ma anche tramite qualche uscita da parte della dirigenza della Roma. Uno dei calciatori che non sembrano affatto rientrare nei piani dei giallorossi è Steven Nzonzi, centrocampista di ritorno dal prestito al Rennes con cui lo scorso anno ha collezionato 39 apparizioni tra Ligue 1 e Champions League arricchite da una rete ed un assist vincente per i compagni. Il contratto dell’ex Siviglia scadrà nel giugno del 2022, ovvero al termine dell prossima annata calcistica, e la Roma punta a venderlo subito così da monetizzare qualcosa e non rischiare di perderlo poi a parametro zero. Le indiscrezioni più recenti rivelavano che Nzonzi pareva ormai essere ad un passo dal trasferimento al Benfica ma, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore ed il suoi entourage avrebbero bloccato l’operazione rifiutando il contratto triennale propostogli dai rossoneri ed aspettando quindi nuove pretendenti.

CALCIOMERCATO ROMA, CHE SFORTUNA PER SPINAZZOLA

Le strategie di calciomercato per la Roma sono senza dubbio cambiate dopo l’infortunio patito da Leonardo Spinazzola con la Nazionale Italiana ad Euro 2020, dove ha riportato la rottura del tendine d’Achille nella sfida vinta contro il Belgio. Costretto a rimanere fermo per almeno 6 mesi, il vuoto lasciato dall’esterno dovrà essere colmato con un nuovo innesto e tra gli elementi più chiacchierati si parla anche del ritorno di Emerson Palmieri dal Chelsea. Intervenuto a Radio Radio Lo Sport, Guido D’Ubaldo ha detto la sua al riguardo oltre che sul nuovo allenatore: “Spinazzola è una grande perdita per la Roma. Mourinho lo stava osservando con attenzione. Ora il tecnico portoghese avrà bisogno anche di un terzino sinistro che faccia il titolare per gran parte della prossima stagione. Mi ha colpito molto che lo Special One abbia detto di essere migliorato rispetto alla sua prima esperienza italiana.” Deciso il pensiero di Federico Nisii a Tele Radio Stereo: “Con l’infortunio di Spinazzola ora la Roma deve andare su un giocatore sicuro, non un’affascinante scommessa. Bisogna cercare un titolare certo e indiscutibile.”

