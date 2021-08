CALCIOMERCATO ROMA/ Nuovo appuntamento per Abraham, le alternative

CALCIOMERCATO ROMA, ABRAHAM E GLI ALTRI ATTACCANTI

L’imminente approdo all’Inter di Edin Dzeko ha aperto nuovi scenari per la Roma in questa fase del calciomercato. L’obiettivo principale per rimpiazzare il centravanti bosniaco sembra essere stato individuato in Tammy Abraham, giovane talento di proprietà del Chelsea dove troverà poco spazio a causa dell’arrivo di Romelu Lukaku. Stando alle indiscrezioni più recenti, il dirigente giallorosso Tiago Pinto dovrebbe incontrare l’entourage del calciatore nella giornata odierna per discutere dell’eventuale trasferimento nella Capitale ma giungere ad un esito positivo potrebbe non essere così semplice. Il Tottenham avrebbe infatti manifestato il suo interesse proprio per Abraham e la Roma sta pensando ad eventuali alternative su cui puntare come ad esempio Matheus Cunha, come rivelato da Alessandro Austini. Di proprietà dell’Hertha Berlino, per Cunha sarebbero necessari 30/35 milioni di euro ma in questo caso bisogna fare i conti con la concorrenza dell’Atalanta. Per Sky Sport UK non sarebbe infine da scartare nemmeno il profilo di Kelechi Iheanacho del Leicester City.

CALCIOMERCATO ROMA, SANTON IN USCITA

In casa Roma si sta lavorando non solo su importanti movimenti in entrata da qui alla fine del calciomercato estivo. I dirigenti stanno infatti sistemando anche qualche calciatore che non rientra nei piani di tecnico e società per la nuova stagione che sta per cominciare e tra questi figura anche il nome di Davide Santon. Già allenato ai tempi dell’Inter, mister Mourinho non vuole più puntare sull’esterno che sarebbe ora finito nel mirino della neo promossa Salernitana. I giallorossi, visto anche il contratto in scadenza tra un anno ovvero nel giugno del 2022, non aprono alla possibilità di cederlo in prestito e l’elevato ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione frena le eventuali pretendenti. Un altro calciatore che dovrebbe salutare la Capitale è Lorenzo Valeau che dopo il prestito all’AJ Fano dell’anno passato dovrebbe ora sposare la causa del Seregno, secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà.

