CALCIOMERCATO ROMA/ Pau Lopez è dell’OM, Arteta: “Maitland-Niles crede in Mou”

La Roma è senza dubbio una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato invernale. Nella giornata di ieri i giallorossi hanno abbracciato Ainsley Maitland-Niles, in arrivo dall’Arsenal ed utile al tecnico Josè Mourinho sia sulla corsia che a centrocampo. L’inglese dovrebbe essere a disposizione già per la sfida di domenica 9 gennaio in programma contro la Juventus, garantendo un elemento in più ad un organico già in crescita.

L’allenatore dei londinesi Mikel Arteta, come riporta Laroma24.it, ha parlato della partenza di Maitland-Niles sottolineando proprio l’importanza del portoghese nella scelta del calciatore: “Ainsley è venuto da me e mi ha spiegato i motivi per cui pensava che la cosa migliore per lui e per la sua carriera fosse quella di trasferirsi. Crede che l’opportunità di trasferirsi alla Roma e lavorare con José sia davvero una buona occasione per lui. Abbiamo parlato già in estate e abbiamo deciso di tenerlo per valutare poi la situazione a dicembre ma, con la quantità di minuti che ha giocato, ha diritto ad un’opportunità. Quando un giocatore si sente così ed ha un argomento forte, è molto difficile respingerlo. Quindi abbiamo deciso di lasciarlo andare e gli auguriamo il meglio.”

CALCIOMERCATO ROMA: PAU LOPEZ RISCATTATO DALL’OM

Se da una parte la dirigenza della Roma è al lavoro per aggiungere nuovi rinforzi all’organico, dall’altra si sta occupando anche di alcune partenze in questa fase di calciomercato. Chi non tornerà più alla base è il portiere Pau Lopez, ventisettenne spagnolo in prestito all’Olympique Marsiglia dall’inizio della stagione attualmente in corso. L’estremo difensore ha raggiunto infatti le 20 presenze con il nuovo club ed i francesi lo hanno ora quindi riscattato ufficialmente per 12 milioni di euro.

