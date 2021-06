CALCIOMERCATO ROMA/ Per Rui Patricio è fatta, la Juve bussa alla porta di Xhaka…

CALCIOMERCATO ROMA, PAU LOPEZ AL MARSIGLIA LIBERA LA PORTA…

Ormai sembra mancare solamente l’annuncio, sarà Rui Patricio il nuovo portiere giallorosso per la stagione 2021/22. Il numero uno portoghese, fresco di eliminazione a Euro 2020 con la selezione lusitana, affronterà la sua nuova avventura in giallorosso non appena la Roma avrà sistemato i particolari per la cessione di Pau Lopez al Marsiglia. 33 anni, Rui Patricio è il profilo esperto e collaudato che José Mourinho ha chiesto per la porta giallorossa, senza altre opzioni temerarie.

Il giocatore portoghese, al momento tesserato con il Wolverhampton, si è già accordato con il club capitolino per una cifra che si aggira sui 2 milioni di euro come ingaggio annuale, mentre nelle casse dei Wolves la Roma verserà 10 milioni di euro più bonus. Questo quando il DS Tiago Pinto avrà formalizzato la cessione di Pau Lopez: la Roma sta lavorando con un occhio attento al bilancio e alle entrate corrisponderanno poi le uscite per cercare di regalare a Mourinho i rinforzi richiesti.

CALCIOMERCATO ROMA, PAU LOPEZ E UNDER VERSO MARSIGLIA

In realtà quello con l’Olympique Marsiglia sarà un doppio affare di calciomercato, visto che oltre alla cessione di Pau Lopez, Tiago Pinto sta trattando anche quella di Cengiz Under, a sua volta di ritorno dal Leicester. Prestiti con diritto di riscatto anche se il DS portoghese, proprio per garantire liquidità alle casse giallorosse, sta trattando per inserire l’obbligo di riscatto al momento del raggiungimento di un determinato numero di presenze. Le cifre dovrebbero assestarsi sui 27 milioni di euro complessivi, 12 milioni per il riscatto di Pau Lopez e 15 milioni per il riscatto di Under.

Queste operazioni di calciomercato potrebbero sbloccare non solo il sopra citato arrivo di Rui Patricio, ma anche quello di Granit Xhaka, primo nome sulla lista della spesa di Mourinho e grande protagonista con la maglia della Svizzera agli Europei, autore di una prestazione eccellente nell’impresa contro la Francia, anche se il centrocampista ora tesserato con l’Arsenal sarà costretto a saltare i quarti di finale contro la Spagna per squalifica. Ma per Xhaka bisogna accelerare perché proprio le ottime prestazioni all’Europeo hanno acceso i fari della Juventus sul giocatore: farsi beffare dopo un così lungo corteggiamento sarebbe imperdonabile per la Roma.



