Calciomercato Roma/ Petrarchi accoglie Smalling: “Siamo felici” (Ultime Notizie)

Il ds della Roma Petrarchi gioisce per l’approdo in giallorosso di Smalling, ultimo innesto di calciomercato, in ordine di tempo, da parte del club capitolino. “Siamo contenti di aver portato alla Roma un calciatore con l’esperienza internazionale di Smalling”, ha dichiarato il dirigente della Roma, letteralmente al settimo cielo per l’acquisto del difensore dal Manchester United: “Siamo certi che sarà utile alla crescita della squadra e a quella dei ragazzi che si confronteranno con lui”, le parole rilasciate al sito ufficiale del club. Smalling approda dunque dal Manchester United alla Roma a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. Mister Fonseca d’ora in poi potrà contare su una pedina di affidamento certo per il suo reparto arretrato.

Calciomercato Roma News, le prime parole di Chris Smalling

Il nuovo acquisto della Roma, Chris Smalling, si è confessato al sito ufficiale dei giallorossi dopo le sue prime ore trascorse nella Capitale e in seguito al suo colloquio con l’allenatore: “Dal momento in cui ci ho parlato abbiamo parlato della sua visione di gioco. Per me è una situazione perfetta”, ha dichiarato il nuovo innesto della Roma. “Ho l’esperienza giusta. Se vorrà giocare con la linea alta sarà importante avere difensori veloci e io credo di potermi adattare a questo stile di gioco molto velocemente: non vedo l’ora di unirmi ai compagni. Quando ho capito che l’interesse era concreto ero molto contento, ma ho prima voluto sentire l’allenatore per capire il suo stile di gioco e come mi vedeva nella sua squadra. Mi ha esaltato la conversazione con lui, non appena abbiamo finito di parlare mi sono detto: ‘Ok, facciamolo’. È stata l’ultima conferma di cui avevo bisogno per prendere questa decisione: trenta secondi dopo volevo chiudere la trattativa”.

