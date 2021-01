Calciomercato Roma/ Pinto punta a Bernard: Olsen la chiave dell’affare con l’Everton?

Sono movimenti di calciomercato in casa Roma, dove il nuovo direttore generale giallorosso Tiago Pinto è già all’opera per regalare a Fonseca i giusti innesti per lo schieramento giallorosso. A tenere banco in questi giorni, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato è la ricerca di un volto nuovo per l’attacco, un trequartista o una punta che possa sostituire Pedro, abile nell’ultimo passaggio e anche nella conclusione a rete: caratteristiche che ben si trovano anche in El Shaarawy, nel mirino della dirigenza giallorossa da alcune settimane, ma non solo. Secondo le voci di calciomercato in casa Roma raccolte dal portale Il Romanista, pare che Tiago Pinto stia ora vagliando anche un altro profilo, quello del brasiliano Bernard, esterno di sinistra classe 1992, dal 2018 in maglia con l’Everton. Il giocatore è sicuramente figura molto interessante per la Roma ma l’affare al momento si annuncia un po’ complicato, considerato che il verdeoro ora percepisce un ingaggio da tre milioni e mezzo di euro netti più bonus a stagione: troppo per il club della Lupa, che ha comunque la chiave giusta per svoltare la trattativa.

CALCIOMERCATO ROMA: SCAMBIO BERNARD-OLSEN?

Stando infatti alle ultime voci di calciomercato, pare che lo stesso Bernard sia impaziente di cambiare aria e di vestire la maglia giallorossa, e che i due club, per facilitare l’accordo, stiano pensando a un doppio affare per la finestra di mercato di gennaio. Non dimentichiamo infatti che tra le fila delle Toffees c’è anche Robin Olsen, ex portiere della Lupa, arrivato in prestito nello spogliatoio di Carlo Ancelotti lo scorso ottobre. Lo svedese dopo la brutta esperienza nella capitale e la breve parentesi opaca col Cagliari, sta di nuovo brillando tra i pali, tanto da aver già convinto club e tecnico di procedere per il riscatto e l’acquisizione a titolo definitivo il prima possibile. Sulla carta sarebbe dunque possibile un doppio scambio tra Roma e Everton con Bernard e Olsen: affare che la squadra della capotale vorrebbe effettuare alla pari. Al momento gli attori chiamati in causa paiono tutti favorevoli alla giusta conclusione della trattativa, ma molto potrebbe ancora accadere.



