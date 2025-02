CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NELSSON IN CITTÀ PER LA FIRMA

Le ultime ore del calciomercato Roma si preannunciano essere molto movimentate con i giallorossi che stanno provando a chiudere diverse operazioni per sfoltire la rosa e consegnare nuovi calciatori funzionali per il progetto di Claudio Ranieri. Il prossimo nuovo calciatore della Roma sarà il danese Victor Nelsson che arriva in prestito con un diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro dal Galatasaray. Il calciatore è atterrato a Roma in queste ore e, a breve, firmerà un contratto che lo legherà ai giallorossi fino alla fine di questa stagione. L’operazione sarà quella di un prestito oneroso da un milione di euro per il difensore 26enne che è stato spesso accostato a club italiano prima dell’acquisto da parte della Roma di Claudio Ranieri. Il danese sarà il sostituto di Mario Hermoso e arriva nella capitale dopo che i giallorossi sono stati molto vicini alla chiusura di Saba Goglichidze dell’Empoli.

Calciomercato Roma News/ Dahl al Benfica, stallo per Marmol, affondo su Salah-Eddine (2 febbraio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ULTIMO TENTATIVO PER SALAH-EDDINE DEL TWENTE

Dopo la cessione di Nicola Zalewski in direzione Inter, il calciomercato Roma sta cercando un altro terzino sinistro in grado di far rifiatare Angelino e dare anche importanti garanzie per il futuro. Il nome individuato da Florent Ghisolfi è quello del terzino sinistro olandese Salah-Eddine che è di proprietà del Twente ma potrebbe cambiare maglia in queste ultime ore di calciomercato. Sul calciatore è forte l’interesse dei giallorossi che l’avrebbero individuato per coprire una fascia che ha bisogno di un nuovo nome capace di fare la doppia fase con qualità. La Roma ha una decina di milioni da poter spendere sul terzino e la valutazione di Salah-Eddine si aggira su questa cifra con il Twente che potrebbe anche accettare un prestito oneroso con opzione di riscatto in favore dei giallorossi che, così, libererebbero Dahl in direzione Benfica.