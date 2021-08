CALCIOMERCATO ROMA/ Proseguono i contatti per le cessioni di Florenzi e Olsen

CALCIOMERCATO ROMA, FLORENZI VUOLE IL MILAN

La Roma sta completando il proprio organico in vista della stagione che per cominciare effettuando anche qualche movimento in uscita in questa fase del calciomercato. Nell’elenco dei calciatori in partenza c’è Alessandro Florenzi, per il quale si sta parlando da diversi giorni del prossimo trasferimento al Milan. Il trentenne Campione d’Europa, messo ai margini dei giallorossi anche per volere del nuovo allenatore Josè Mourinho dopo il prestito dello scorso anno al Paris Saint-Germain, sta aspettando di poter sposare la causa dei rossoneri avendoli scelti come sua prossima destinazione. Nelle scorse ore il direttore Tiago Pinto era impegnato nella trattativa per portare Tammy Abraham nella Capitale dal Chelsea ed ora che il centravanti inglese deve ottenere solo il visto da extracomunitario si può passare al capitolo Florenzi. Le indiscrezioni più recenti rivelano che in questa settimana avverranno i contatti decisivi per completare l’affare e l’intenzione della Roma è quella di ottenere il prestito con obbligo di riscatto così da esser certi dell’addio dell’azzurro.

CALCIOMERCATO ROMA, OPZIONE CHAMPIONSHIP PER OLSEN

Il nome di Alessandro Florenzi non è l’unico nella lista dei calciatori che potrebbero dire addio alla Roma nel corso di questa settimana di calciomercato. Subito alle sue spalle si può infatti collocare pure Robin Olsen, estremo difensore svedese chiuso tra i pali della porta giallorossa dall’arrivo del portoghese Rui Patricio, acquistato lo scorso mese dal Wolverhampton. Per il portierone nordico si era parlato a lungo della possibilità di andare a giocare in Ligue 1 dopo il prestito all’Everton dello scorso anno ma il trentunenne aveva inizialmente rifiutato la Francia come prossima destinazione e l’interesse dei club transalpini è lentamente sfumato. Le indiscrezioni emerse nelle scorse ore raccontano invece dell’opportunità di andare a vivere un’esperienza nella Serie B inglese dove lo Sheffield United avrebbe sondato il terreno per capire se ci siano margini per acquistare Olsen appunto. La trattativa deve ancora entrare nel vivo ma la Roma piazzerà Olsen da qui alla fine di agosto.

