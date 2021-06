Calciomercato Roma/ Ramsey può essere un’ipotesi, Pau Lopez tra Lille e Granada

CALCIOMERCATO ROMA: NEL MIRINO RAMSEY

Il calciomercato Roma guarda anche alla Serie A per definire quegli acquisti da mettere a disposizione di José Mourinho. Un nome particolarmente caldo sembra essere quello di Aaron Ramsey: lo Special One lo conosce molto bene, in carriera lo ha incrociato più volte in Premier League e sa di che tipo di giocatore si tratta. Un gol agli Europei 2020 – di cui giocherà gli ottavi con il suo Galles – due stagioni alla Juventus che lo stesso Ramsey ha definito frustranti per i tanti problemi fisici avuti, una costante nella sua carriera. Il gallese potrebbe però ripartire dalla Roma: pensando a un 4-2-3-1 Mourinho potrebbe utilizzarlo in vari ruoli, sicuramente alle spalle di un centravanti ma anche in una ipotetica mediana a due, o ancora come esterno tattico. Sicuramente si tratta di un calciatore duttile, che nella nuova Juventus di Massimiliano Allegri può trovare meno spazio di quanto accaduto con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo; per ora siamo nel campo delle ipotesi ma la sensazione è che Ramsey a Mourinho piaccia davvero, e dunque la situazione andrà tenuta monitorata.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Locatelli nel mirino: ecco la strategia

PAU LOPEZ IN FRANCIA?

Invece, per quanto riguarda le uscite, il calciomercato Roma deve definire la situazione di Pau Lopez: il portiere spagnolo è destinato a lasciare i giallorossi, Mourinho ha già messo gli occhi su Rui Patricio che sembra vicino alla firma e dunque l’estremo difensore iberico è in uscita. Il suo futuro potrebbe essere in Ligue 1, e non in una squadra di secondo piano: su di lui avrebbe infatti messo gli occhi il Lille, che dopo l’addio di Mike Maignan andato al Milan ha bisogno di un portiere. Qui Pau Lopez avrebbe anche l’occasione di giocare in Champions League, poi sarebbe da vedere se il Lille gli darebbe a tutti gli effetti una maglia da titolare; l’alternativa per lui sembra essere il Granada, perché anche la società andalusa ha fatto un sondaggio. La Liga è certamente un campionato più prestigioso rispetto a quello francese, ma il Granada è arrivato nono nel 2020-2021 e dunque non giocherà in Europa: questo potrebbe essere un criterio di scelta per Pau Lopez, ovviamente poi la Roma dovrà trovare l’eventuale accordo economico con la società che acquisterà il portiere.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ Il Psg sonda Koulibaly e Fabian, Lovato idea per la difesaCalciomercato Juventus/ Idea Kozlowski, Audero può tornare come vice di Szczesny

© RIPRODUZIONE RISERVATA