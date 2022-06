CALCIOMERCATO ROMA/ Rilancio per Mkhitaryan, Guedes o Farias per l’attacco

Calciomercato Roma news, Mkhitaryan tiene ancora banco!

Calciomercato Roma: i giallorossi non hanno ancora rinunciato a Henrik Mkhitaryan ed è arrivato l’atteso rilancio per provare a convincere l’armeno a rinnovare il contratto con il club giallorosso. L’offerta della Roma è stata alzata a 3.5 milioni di euro l’anno, ancora inferiore rispetto alle richieste di Mkhitaryan all’Inter che si aggirano intorno ai 4.5 milioni di euro annui ma José Mourinho ha chiesto esplicitamente di fare un tentativo per trattenere l’attaccante.

Incursore perfetto per giocare tra le linee secondo il gioco del tecnico portoghese, l’impressione è che Mkhitaryan aspetti l’offerta di calciomercato definitiva dell’Inter per prendere una decisione e provare a rilanciarsi in quello che potrebbe essere l’ultimo contratto importante della sua carriera: i prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro del giocatore ma l’addio alla Roma, che sembrava scontato, potrebbe ora non essere sicuro per Mkhitaryan.

Calciomercato Roma news, si pensa alle ali

Il calciomercato della Roma si muove comunque anche attorno a dei nomi per l’attacco che potrebbero rinforzare la squadra di Mourinho sulle ali. I nomi di cui si parla come possibili nuovi esterni d’attacco per la società giallorossa sono quelli di Solbakken, Guedes e Farias. Il primo è un giocatore che la Roma ha già avuto modo di affrontare 4 volte nella scorsa stagione negli scontri con il Bodo/Glimt,

Il secondo è un esterno venticinquenne del Valencia per il quale Tiago Pinto sembra abbia in serbo un’offerta già molto importante, 25 milioni di euro più un giocatore tra Diawara, Villar e Carles Perez che potrebbero essere interessanti per la formazione spagnola. Il terzo nome è quello di Farias, attaccante del Colon Santa Fé, incursore argentino che ha spesso giocato alle spalle delle punte ma che anche nella sua esperienza sudamericana ha avuto modo di muoversi sulle corsie esterne sul fronte d’attacco. Nomi interessanti che si concretizzeranno non appena si conoscerà anche il destino di Mkhitaryan.

