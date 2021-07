CALCIOMERCATO ROMA/ Rinnovo vicino per Pellegrini, in attacco Shomurodov e Azmoun

CALCIOMERCATO ROMA, SHOMURODOV E PELLEGRINI

La Roma sta proseguendo la preparazione in vista del campionato in questi giorni frenetici di calciomercato. I dirigenti giallorossi sono alle prese con diverse situazioni da sistemare tra cui spicca il rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini, attualmente in scadenza tra un anno nel giugno del 2022. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, l’entourage del calciatore e la Roma sarebbero ormai vicini alla firma sul nuovo contratto che dovrebbe legare Pellegrini ai capitolini fino al giugno del 2026, eliminando inoltre la clausola rescissoria da 30 milioni di euro attualmente in vigore così da evitare scomodi addii forzati dovuti alla disponibilità economica di altre big europee. Il tecnico Mourinho gradirebbe inoltre un nuovo centravanti da poter alternare ad Edin Dzeko ed uno dei nomi più caldi pare essere quello di Eldor Shomurodov, di proprietà del Genoa. Stando alle indiscrezioni provenienti da calciomercato.com, la richiesta dei rossoblu per convincersi a lasciar partire il centravanti uzbeko sarebbe di 20 milioni di euro, ovvero cinque in meno rispetto a quanto proposto dalla Roma.

CALCIOMERCATO ROMA, PROBLEMI PER AZMOUN ED OLSEN

In questa sessione di calciomercato estivo la Roma sta lavorando su più fronti, sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda la porta, dopo il passaggio di Pau Lopez al Marsiglia, anche Robin Olsen dovrebbe presto trasferirsi nel campionato francese dato l’interesse espresso da settimane dal Lille, con cui si sta però vivendo una fase di stallo, oltre al sondaggio poco fortunato effettuato dal Rennes nel tentativo di poterselo aggiudicare a titolo temporaneo. Decisa a monetizzare anche dall’uscita di Olsen, la Roma ha invece un obiettivo per quanto riguarda l’attacco, ovvero Sardar Azmoun dello Zenit di San Pietroburgo con cui il contratto scadrà tra un anno, nel giugno del 2022. Se i giallorossi vorranno portare l’iraniano Azmoun nella Capitale devono tuttavia fare i conti pure con la concorrenza del Bayer Leverkusen, club che avrebbe anche ricevuto il gradimento dello stesso centravanti secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. Sarebbe stata dunque inutile la proposta della Roma di inserire nella trattativa il cartellino di uno tra Steven Nzonzi o Pedro, entrambi finiti nella lista degli esuberi di mister Mourinho.

