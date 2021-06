CALCIOMERCATO ROMA/ Rui Patricio-Olsen, Mourinho ha la sua coppia di portieri!

Calciomercato Roma: per Rui Patricio è quasi fatta!

Sembra ormai fatta tra Rui Patricio e la Roma. Si apre con un secondo botto portoghese il calciomercato della Roma, che, sulla spinta delle indicazioni di Mourinho e con l’aiuto di Jorge Mendes, porterà nella Capitale l’estremo difensore della Nazionale portoghese, acquistandolo dal Wolverhampton, club controllato, più o meno alla luce del sole, dal potente manager lusitano. Rui Patricio andrà a sostituire il deludente Pau Lopez, che potrebbe lasciare la Roma con destinazione Barcellona, dove farebbe da secondo a Ter Stegen, con l’opportunità di iniziare la stagione da titolare, visto l’infortunio subito dal portiere tedesco, problema che gli ha anche impedito di partecipare al Campionato Europeo.

Trentatré anni compiuti a febbraio, Rui Patricio è stato grande protagonista ieri, durante Francia – Portogallo, con una parata sensazionale su un tiro dalla distanza di Pogba. Portiere affidabile e di esperienza, dovrebbe garantire alla Roma qualcosa in più rispetto all’apporto insoddisfacente dello spagnolo Pau Lopez. L’esperienza maturata in Premier e il prezzo basso del suo cartellino sono alla base della scelta della società dei Friedkin.

Calciomercato Roma: Olsen convince Mou e rimane come secondo

Dopo una stagione da vice di Pickford all’Everton, Robin Olsen è pronto a tornare a Roma e non è detto che debba ripartire subito. Il buon Europeo che sta disputando con la Nazionale svedese, infatti, avrebbe convinto Mourinho a farlo rimanere nella Capitale, per fare da secondo a Rui Patricio. Affidabile e serio, sarebbe perfetto come vice, senza dimenticare che al tecnico portoghese non dispiace alternare i suoi portieri, e che potrebbe aprirsi per lui la vetrina della neonata Conference League.

Riuscire a spendere così poco per garantirsi due estremi difensori di esperienza, seppur non di primissimo livello, potrebbe consentire alla Roma di mettere più budget per acquistare ciò che serve in altre zone del campo. La trattativa Xhaka sta andando lentamente avanti e, probabilmente, si concluderà positivamente al termine dell’Europeo, mentre rimane da capire cosa farà Edin Dzeko che, al momento, è ancora l’attaccante titolare. Se il bosniaco dovesse rimanere, la Roma punterebbe a un attaccante esterno che prenderebbe il posto in rosa di Carles Perez, destinato a rientrare in Spagna.

