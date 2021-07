CALCIOMERCATO ROMA/ Rui Patricio tra visite e firma, Olsen in uscita

CALCIOMERCATO ROMA, IL GIORNO DI RUI PATRICIO

La dirigenza della Roma sta lavorando su più fronti in questi giorni di calciomercato estivo per migliorare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Josè Mourinho. Al fine di raggiungere questo obiettivo sembra ormai essere in dirittura d’arrivo l’operazione che sta portando Rui Patricio a vestire la maglia dei giallorossi e, secondo le ultime indiscrezioni, il portoghese dovrebbe arrivare nella Capitale fra pochi minuti, verso le 11.30, per svolgere le visite mediche di rito e quindi mettere nero su bianco la firma sul contratto con il club italiano. L’estremo difensore lusitano voluto dal nuovo tecnico andrà a rimpiazzare Pau Lopez, passato all’Olympique Marsiglia, per 11.5 milioni di euro, cifra questa che verrà versata al Wolverhampton. Grande attesa dunque per Rui Patricio alla Roma in giornata e giallorossi che aggiungono un nuovo tassello alla squadra della prossima stagione.

CALCIOMERCATO ROMA, OLSEN IN PARTENZA

Detto dell’imminente arrivo di Rui Patricio e della cessione di Pau Lopez, la Roma sta pensando di cedere anche un altro estremo difensore in questa sessione di calciomercato. Stiamo parlando di Robin Olsen, di rientro dalla stagione in prestito all’Everton dove ha raccolto 11 presenze complessive tra campionato e coppe varie, e con il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Secondo le indiscrezioni provenienti da Il Romanista, per Olsen i giallorossi vorrebbero ottenere non meno di 8 milioni di euro e sulle sue tracce si registra la presenza del West Ham mentre sembra essersi ghiacciata la pista che lo avrebbe portato alla Real Sociedad. Una volta incassata questa somma, la Roma potrà inoltre lavorare ulteriormente sull’acquisto di Granit Xhaka dell’Arsenal.

