CALCIOMERCATO ROMA/ Sabitzer, altra idea di Mou, il Real “tenta” Spinazzola!

CALCIOMERCATO ROMA, TRA CESSIONI E NUOVI OBIETTIVI DI MERCATO

E’ il giorno dello sbarco di José Mourinho nella Capitale: ma oltre a parlare dell’arrivo del nuovo allenatore portoghese a Ciampino, la Roma si concentra sui rinforzi di calciomercato da consegnare al tecnico, particolarmente importanti ora che il ritiro sta per iniziare. I nomi sono quelli noti e il direttore sportivo Tiago Pinto sta lavorando per chiudere già nel weekend alcune operazioni di calciomercato di cui si è parlato per tutta la settimana. Le operazioni in entrata sono quelle relative a Xhaka con una offerta all’Arsenal di 12 milioni più 3 di bonus e un quadriennale a poco meno di 3 milioni, e Rui Patricio, che si legherà ai giallorossi per tre anni a 2 milioni più bonus a stagione.

In uscita, Pau Lopez e Cengiz Under, che potrebbero portare liquidità anche per arrivare a quello di Marcel Sabitzer, talento austriaco visto all’opera anche nel corso dell’Europeo contro l’Italia. Il contratto di Sabitzer con il Lipsia scade il 30 giugno 2022 e questo potrebbe contribuire ad abbassarne sensibilmente il valore del cartellino.

CALCIOMERCATO ROMA, SABITZER IN SCADENZA NEL 2022

Per Sabitzer il Lipsia è sempre partito da una base d’asta di circa 40 milioni di euro vista la sua duttilità: può ricoprire il ruolo di mezzala, trequartista, centrale ed esterno di centrocampo, un vero tuttofare: ma il mancato rinnovo di contratto lo ha reso un nome appetibile.

Vedremo se la Roma deciderà di affondare il colpo, soprattutto se le voci di calciomercato su Leonardo Spinazzola dovessero essere confermate. Il Real Madrid non molla così come i giallorossi non fanno di certo scendere la quotazione dell’esterno, che anzi visto il grande Europeo disputato potrebbe ormai anche superare i 30 milioni di euro. Spinazzola ha un contratto fino al 2024 da 3 milioni a stagione con la Roma e questo rende blindata la trattativa, con i capitolini che hanno già fatto sapere al Real di non voler inserire nell’affare l’eventuale riscatto di Borja Mayoral. I Blancos però fanno sul serio considerando anche la necessità di dover rinnovare la squadra sugli esterni, considerando i limiti anagrafici di Marcelo.

