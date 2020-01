CALCIOMERCATO ROMA/ Scambio Spinazzola-Politano con l’Inter? A Conte piace…

Scambio Spinazzola-Politano? E’ questa l’ultima idea in chiave calciomercato della Roma che potrebbe coinvolgere l’Inter in questo primo giorno di mercato invernale. Ormai che Matteo Politano interessi alla Roma e che il giocatore non veda l’ora di ritornare a Trigoria (è uno dei tanti prodotti pregiati del vivaio giallorosso) è cosa risaputa. L’esterno destro è scalato nelle gerarchie di Antonio Conte che non lo ritiene adatto a coprire la fascia nel suo 3-5-2. Di parere opposto ovviamente Paulo Fonseca che ritiene polivano perfetto per il suo 4<3<3 come esterno alto di destra, dove ad oggi non ha mai avuto a disposizione Under per infortunio e ha spesso adattato Nicolò Zaniolo. Il turco nelle due o tre apparizioni di quest’anno non ha mai convinco l’allenatore giallorosso sia nei movimenti d’attacco che nella fase difensiva, ritenuta fondamentale dal mister portoghese. Il problema fondamentale del calciomercato della Roma è sostanzialmente uno: non ci sono soldi da investire, se non a fronte di cessioni, e bisogna tagliare il monte ingaggi. La Roma sta cercando di piazzare Cengiz Under all’estero, Germania o Premier, ma la formula con tutta probabilità sarà un prestito con diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO ROMA: UNDER, SPINAZZOLA, POLITANO SI VA A DAMA?

Per Politano l’Inter chiede tra i 20-25 milioni per farlo partire subito. Soldi che la Roma non può ne intende spendere. Motivo per cui Gianluca Petrachi ha chiesto al ragazzo di pazientare un po’ in attesa che Inter e Roma vadano a dama con una soluzione che possa soddisfare tutti. L’ultima “trovata” di calciomercato pare essere lo scambio Politano-Spinazzola. Il terzino giallorosso che dopo un buon avvio, complice qualche infortunio muscolare di troppo, ha deluso le aspettative di Fonseca potrebbe essere perfetto per fare l’esterno nel centrocampo a 5 di Conte. Che oltretutto stima molto il ragazzo. Spinazzola era finito con Luca pellegrini in un gioco di plusvalenze tra Roma e Juventus ed è valutato sui 25-30 milioni, proprio come Politano. Sono ore di riflessioni e valutazioni, il calciomercato è solo alle prime battute. Ma l’idea di questo scambio piace a tutti.

