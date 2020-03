Calciomercato Roma/ Si discute il riscatto di Mkhitaryan: presto incontro con Arsenal

In casa giallorossa si lavora certo in vista della prossima finestra di calciomercato estivo, ma tra acquisti e rinnovi, tiene banco anche in questi giorni il possibile riscatto di Henrik Mkhitaryan dall’Arsenal. La posizione del giocatore di Yerevan è ben particolare: arrivato a Trigoria solo a settembre con la formula del prestito dal club dei Gunnars, a inizio stagione, complice qualche infortunio di troppo non si è fatto vedere molto. Ma negli ultimi appuntamenti, approfittando dell’indisponibilità di Pellegrini, il trequartista armeno ha fatto vedere numeri e prestazioni di grande importanza, segnando pure tre gol e due assist vincenti solo nelle ultime 4 partite di Serie A disputate prima dello stop. Dato tale rilancio in questa parte finale della stagione pare logico per Fonseca e la dirigenza giallorossa discutere del riscatto dello stesso Mkhitaryan fine stagione: l’Arsenal però potrebbe non essere troppo d’accordo.

RISCATTO MHKITARYAN: PRESTO UN INCONTRO TRA LE PARTI

Già in precedenza infatti il club inglese aveva imposto alti paletti per poter mettersi sul tavolo di discussione per il riscatto di Mkhitaryan e pure le ultime voci di calciomercato ci raccontano della velata volontà dell’Arsenal di richiamare a sè l’armeno. Arteta, tecnico dei Gunners solo pochi giorni fa ha espresso parecchia stima nei confronti dello stesso giocatore e la questione è dunque aperta. Per la Gazzetta dello sport, però a breve sarà previsto un incontro tra le parti per discutere il da farsi: tutto dipenderà da quale sarà la cifra richiesta per il cartellino dell’armeno da parte degli inglesi. Fonseca però preme perchè Mkhitaryan torni a Trigoria al più presto a titolo definitivo. Staremo a vedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA