Calciomercato Roma/ Si lavora ai rinnovi: Mirante e Pellegrini in lista, e Fonseca..

CALCIOMERCATO ROMA: RINNOVI PER MIRANTE E PELLEGRINI

Sono giorni frenetici in casa della Roma: solo nei giorni scorsi il club ha annunciato Tiago Pinto come nuovo direttore generale e pure per il lusitano è già stata fissata una lista fittissima di obbiettivi in vista del prossimo futuro. Priorità numero 1 in vista della prossima finestra di calciomercato invErnale sarà la questione rinnovi e nella specifico due in particolare e in ordine di tempo. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di mercato, pare che la dirigenza di Trigoria abbia in mente di proporre e chiudere subito un nuovo accordo per il rinnovo di contratto con Antonio Morante e Lorenzo Pellegrini, due elementi indispensabili nello schieramento di Fonseca per questa stagione della Serie A. Al momento non vi sono grandi dettagli al riguardo: si sa che per il portiere si va verso un accordo solo annuale, mentre per il centrocampista si dovrebbe formare una proposta più lunga, con una clausola rescissoria, che o sarà alzata o addirittura eliminata.

MERCATO ROMA: FONSECA ANCORA IN PANCHINA?

Sempre in tema rinnovi ecco che in casa giallorossa tiene banco la questione Fonseca. Il tecnico lusitano, arrivato a Trigoria nel luglio Del 2019, è infatti in scadenza di contratto con la società capitolina la prossima estate: è tempo dunque che si torni al tavolo per discutere del futuro in giallorosso dell’allenatore. O forse no. Secondo quanto rivelato ieri sera da Sky sport, pare che nel contratto firmato l’anno scorso con Fonseca, vi sia una clausola che confermerebbe il tecnico in automatico fino al 2022. Per il rinnovo però la Roma dovrebbe concludere la sua stagione tra le prime quattro della classifica della Serie A, strappando dunque il biglietto per la fase principale della Champions League, obbiettivo che da anni è considerato vitale per il club. Sulla carta dunque il futuro di Fonseca con la Roma è legato a doppio filo ai risultati ottenuti sul campo: resta però da vedere quali saranno comunque le posizioni delle due parti a proposito.



