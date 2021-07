CALCIOMERCATO ROMA/ Si lavora al rinnovo di Pellegrini, Lille su Olsen

CALCIOMERCATO ROMA, INCONTRO CON PELLEGRINI

La dirigenza della Roma è senza dubbio impegnata su più fronti in questi mesi di calciomercato ed uno degli aspetti più importanti da discutere riguarda il rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini. Attualmente in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, il capitano giallorosso è parso intenzionato a far bene con il suo club sin dalle primissime battute del ritiro prestagionale e le indiscrezioni rivelano che nella giornata di ieri il general manager Tiago Pinto avrebbe già preso contatto con l’entourage del calciatore proprio per parlare del prolungamento del loro rapporto. Al momento la distanza tra domanda ed offerta si aggira intorno al milione di euro, con Pellegrini che vorrebbe percepire 4 milioni e la Roma pronta ad offrirgli 3 milioni di euro all’anno, ma la sensazione è che il centrocampista possa firmare un nuovo contratto quadriennale che lo leghi alla Capitale fino al 2025 togliendo inoltre la clausola rescissoria da 30 milioni che qualche società avrebbe potuto esercitare per aggiudicarselo senza troppi fronzoli. Gli incontri dovrebbero proseguire nei prossimi giorni così che il tutto si possa risolvere positivamente per entrambe le parti.

CALCIOMERCATO ROMA, OLSEN VERSO IL LILLE

La Roma si sta preparando ad affrontare al meglio la prossima stagione e per farlo deve anche liberarsi di quei calciatori considerati in esubero dal tecnico Josè Mourinho e dalla stessa società da qui alla fine del calciomercato estivo. Nell’elenco di questi giocatori figura anche il nome di Robin Olsen, portiere svedese che piace molto ai francesi del Lille. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluigi Longari tramite il suo account Twitter, i giallorossi starebbero parlando coi francesi di questa operazione da almeno una quindicina di giorni e se da una parte l’estremo difensore avrebbe accettato di trasferirsi in Ligue 1 oltre ad aver forse già trovato l’intesa con i transalpini riguardo allo stipendio percepito, dall’altra bisogna ancora trovare un accordo in base alla formula della cessione. La Roma vuole infatti lasciar partire Olsen a titolo definitivo mentre il Lille starebbe insistendo per ottenerlo in prestito con diritto di riscatto in modo da valutarne il rendimento nel corso di quest’anno. Ricordiamo infine che la Roma si è aggiudicata Rui Patricio dal Wolverhampton per il ruolo di portiere titolare.

