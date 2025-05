Calciomercato Roma News: Leandro Paredes diverse opzioni per il suo futuro

Per i giallorossi questa stagione potrebbe concludersi con una clamorosa qualificazione in Champions League che solo qualche mese fa sembrava essere un miraggio così come la partecipazione ad una delle competizioni europee inferiori, il merito di questo va sicuramente attribuito a Claudio Ranieri che però la prossima stagione lascerà il posto ad un nuovo tecnico. Per mantenere questo alto livello il calciomercato Roma dovrà lavorare per rinforzare la rosa in alcune zone del campo e approfittare di alcune opportunità per sostituire alcuni giocatori di età avanzata ottenendo il massimo dalla loro cessione.

Il nome che potrebbe lasciare la Roma per fare posto a giocatori più giovani è quello di Leandro Paredes, il centrocampista argentino campione del mondo sembrava già vicino al ritorno in patria nella sessione invernale salvo poi rimanere nella capitale alla guida di Ranieri. Ora oltre al Boca Juniors sembrerebbero essersi fatti vivi gli interessi anche di un altro club sudamericano, i brasiliani del Santos di Neymar, e quelli di un club saudita che potrebbe convincerlo con uno stipendio importante, i giallorossi sarebbero aperti alla sua cessione per concedere più spazio a giocatori come Pisilli o Gourna-Douath che potrebbe essere riscattato.

Calciomercato Roma News: Tim Kleindienst compagno o sostituto di Dovbyk

Il calciomercato Roma poi continua ad essere alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dovbyk o che possa sostituirlo sia dalla panchina, sia come posto in rosa visto che quello dell’ucraino non è certo dopo una stagione poco convincente con soli 12 gol in 31 partite che potrebbe essere anche l’ultima. Il nome che piace alla dirigenza giallorossa sarebbe quello di Tim Kleindienst, attaccante tedesco di 29 anni del Borussia Monchengladbach con cui ha realizzato 16 gol e 9 assist in 30 partite di Bundesliga quest’anno, il costo si aggira tra i 15 e i 20 milioni ma l’età avanzata dell’attaccante potrebbe abbassare le pretese dei tedeschi.

Sempre in attacco poi i giallorossi potrebbero cercare di fare uno sgarbo ad una società del nostro campionato, la Juventus, infatti nel caso i bianconeri decidessero di non riscattare Francisco Conceiçao, quest’ultimo potrebbe finire nel mirino del Calciomercato Roma che lo utilizzerebbe come sostituto di Dybala dietro alla punta o insieme all’argentino come coppia di trequartisti. C’è anche però l’ipotesi di un cambio di modulo nel caso in cui il nuovo allenatore vorrà giocare con una difesa a 4 e 3 attaccanti, il portoghese quest’anno in 23 partite ha contribuito con 3 gol e 3 assist.