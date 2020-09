Calciomercato Roma/ Smalling pronto a tornare: lo United abbassa le pretese

Chris Smalling si prepara a fare ritorno alla Roma: una delle operazioni di calciomercato più importanti della società giallorossa potrebbe essere quella che riguarda il centrale inglese, che l’anno scorso ha fatto benissimo riscattando qualche annata poco felice, ed è diventato prioritario per i capitolini. Smalling rappresenta il difensore di esperienza che sia in grado di guidare un reparto che Paulo Fonseca sta impostando su calciatori giovani come Roger Ibanez; tuttavia nel post-lockdown il Manchester United era stato inflessibile, e non aveva concesso alla Roma di utilizzarlo nell’ottavo di finale contro il Siviglia. Non che i giallorossi abbiano perso solo per l’assenza di Smalling, ma certamente l’inglese avrebbe fatto comodo. Ora, come ha riportato Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i Red Devils potrebbero in qualche modo ripagare la Roma: infatti, la richiesta di 25 milioni di euro per il suo cartellino sarebbe abbassata di oltre la metà. Si parla infatti di un’operazione complessiva da 12 milioni; la formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto e il calciatore firmerebbe un triennale. Da vedere se l’affare andrà in porto, ma da Trigoria filtra ottimismo: Smalling sembra davvero vicino al ritorno alla Roma.

CALCIOMERCATO ROMA: MERET IN GIALLOROSSO?

Un altro affare di calciomercato che vede impegnata la Roma è quello che riguarda Arkadiusz Milik. Il polacco è stato individuato come il potenziale sostituto di Edin Dzeko, anche se nelle ultime ore la Juventus si è fiondata con decisione su Luis Suarez e dunque il bosniaco potrebbe attualmente non avere una squadra nella quale andare a giocare. Tenendo comunque per buona la sua cessione (la Roma sa anche di dover alleggerire il monte ingaggi) i contatti con Milik sono avviati da tempo; l’attaccante si sarebbe ormai convinto che la capitale possa essere l’ambiente giusto per ripartire e il Napoli otterrebbe anche il cartellino di Cengiz Under, esterno destro che farebbe molto comodo a Gennaro Gattuso. Tuttavia, attenzione: nell’operazione potrebbe finire anche Alex Meret. Intanto sarebbe un modo per far quadrare i conti, in seconda battuta il Napoli potrebbe approfittarne per permettere al giovane portiere di avere più minuti. Si è già visto l’anno scorso come Gattuso gli abbia preferito a più riprese David Ospina; d’altro canto Aurelio De Laurentiis ha già chiarito che il cartellino di Meret deve restare di proprietà del Napoli, la Roma potrebbe essere la soluzione giusta anche se poi bisognerebbe eventualmente valutare il futuro di Pau Lopez.



