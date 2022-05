CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dybala il sogno, Solbakken è realtà! (ultime notizie)

Calciomercato Roma, trovato l’accordo con Solbakken

La Roma infiamma il suo calciomercato e prepara il primo colpo importante: si tratta dell’attaccante esterno classe ’98 Ola Solbakken. Il norvegese si è fatto notare nelle 4 sfide di Conference League giocate tra i giallorossi ed il Bodo Glimt, segnando addirittura 3 gol nelle prime due uscite. Il numero 9 della formazione giallonera è completo, dotato di un fisico ben strutturato, nonostante la grande velocità, e soprattutto può giocare su entrambi i lati. Un rinforzo che può aiutare Josè Mourinho nel progetto iniziato un anno fa sulla panchina capitolina.

Un contratto quinquennale a partire da settecentomila euro netti a stagione, queste le cifre riportate da Il Romanista ed accettate dall’attaccante scandinavo. La Roma, inoltre, potrà sfruttare il decreto crescita per dimezzare il peso fiscale. La Serie A sarebbe una destinazione gradita dal calciatore, che potrà finalmente emergere in uno dei 5 migliori campionati d’Europa. Manca soltanto l’accordo con la squadra detentrice del cartellino di Solbakken, il Bodo, ma la situazione contrattuale del giocatore (dicembre 2022) fa ben sperare i tifosi della Lupa. Carles Perez dovrebbe essere l’esubero destinato a lasciare il posto in rosa al classe ’98.

Calciomercato Roma, ancora acceso il sogno Dybala

La Roma sogna in grande in ottica calciomercato, e dopo l’assalto al primo trofeo Europeo, proverà anche a regalare un top player al suo allenatore. Paulo Dybala, a causa della situazione contrattuale con la Juventus e l’ufficialità nota del suo cambio maglia a fine stagione, è il nome più caldo del calciomercato estivo italiano e non può non essere almeno sondato dalla Roma dei Friedkin. La Joya sembrava vicinissimo all’Inter, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato, riaccendendo le speranze giallorosse. Servirà però la qualificazione alle coppe europee per tentare di affondare il colpo.

Un contratto lungo e l’inserimento di corposi bonus, secondo Il Corriere Dello Sport, sarebbero la strategia di calciomercato della Roma per aggirare il problema delle alte richieste d’ingaggio dell’argentino, ma il vero asso nella manica di Tiago Pinto è Josè Mourinho: lo Special One ha confidato a Dybala la stima che prova nei suoi confronti e, dopo la sfida contro i bianconeri, gli ha esplicitamente fatto sapere che gli piacerebbe allenarlo. Il pressing dei nerazzurri e le squillanti sirene della Premier League rendono l’affare davvero complicato, ma sicuramente non impossibile. La telenovela legata al numero 10 della Juve continua, in attesa di sapere la sua reale prossima destinazione.











