Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Cherubini va alla Sampdoria 20 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PUNTO SU DOVBYK E SALAH-EDDINE

I dirigenti della Roma continuano a cercare di sistemare la rosa a disposizione di mister Gasperini in questa fase finale del calciomercato. L’estate ha portato nella Capitale alcuni volti nuovi ma ci sono ancora dei calciatori che potrebbero salutare, come aveva anticipato lo stesso allenatore piemontese nelle scorse settimane lamentando di non poter lavorare come auspicava.

Uno dei calciatori più chiacchierati sul mercato è Artem Dovbyk, che piace non solo al Milan ma pure al Napoli stando ai rumors più recenti. I rossoneri vorrebbero avere una pedina in più da alternare a Santiago Gimenez come centravanti duante l’annata calcistica praticamente già cominciata ed il nome dell’ucraino è in ballottaggio con quello di Dusan Vlahovic della Juventus.

In casa partenopea l’infortunio riportato da Lukaku negli ultimi giorni sta facendo preoccupare l’ambiente con il pericolo di un lungo stop. Il belga doveva essere il titolare ed il neo arrivato Lorenzo Lucca avrebbe dovuto maturare esperienza come preziosa alternativa in caso di bisogno o per farlo rifiatare ma la situazione è cambiata e De Laurentiis valuta il da farsi.

Un altro che invece dovrebbe quasi sicuramente dire addio all’Olimpico è Anass Salah-Eddine, esterno prelevato nella scorsa sessione invernale dal Twente. Il calciatore non ha convinto la Roma e nemmeno il Gasp ed ora si pensa a trovargli una nuova sistemazione così da non dover più pesare a bilancio col suo stipendio. Il ventitreenne olandese piace ad alcuni club italiani fra i quali spiccano la neopromossa Sassuolo ed il Cagliari, che sta cedendo Zortea al Bologna.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CHERUBINI IN PRESTITO ALLA SAMP

Intanto la Roma ha completato un’altra operazione in uscita in questi frenetici giorni di calciomercato. Il ventunenne Luigi Cherubini sta infatti passando alla Sampdoria con la formula del prestito secco, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio. L’ala sinistra ex capitano della Primavera romanista lo scorso anno si era distinto con la maglia della Carrarese quando era riuscito a siglare appunto quattro reti e cinque assist nelle trentacinque presenze complessive collezionate.

Legato alla Roma da un contratto valido fino al 30 giugno del 2027, la dirigenza monitorerà con grande attenzione il rendimento di Cherubini durante la nuova esperienza che vivrà sempre in Serie B ma con i blucerchiati, che sperano di disputare un campionato decisamente diverso rispetto a com’era finito lo scorso anno. Il ventunenne di Tivoli si prenderà probabilmente la maglia numero dieci dei liguri essendo al momento libera.