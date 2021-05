Calciomercato Roma, Strootman si offre/ Zaniolo chiama Ibra: “Lo porterei qui”

Josè Mourinho ha dettato le linee guida per il calciomercato estivo di casa Roma, e il direttore sportivo, Tiago Pinto, sta lavorando per portare a Trigoria i profili ricercati dallo Special One. Il primo rinforzo sarà per la linea mediana, ed oltre al nome caldo di Granit Xhaka, centrocampista della nazionale svizzera di proprietà dell’Arsenal, occhio ad un possibile ritorno. Il quotidiano Il Messaggero parla infatti della possibilità che Kevin Strootman possa rimettere piede nella capitale, visto che lo stesso nazionale orange in forza all’Olympique Marsiglia, si sarebbe offerto alla sua vecchia squadra.

Non sarà una trattativa facile visto l’alto ingaggio del giocatore, ma l’idea resta comunque sul tavolo di Tiago Pinto anche perchè l’ex allenatore del Tottenham cerca un centrocampista con quel profilo, quindi bravo sia nella fase di impostazione che in quella difensiva. Si cerca anche un centrale di difesa che possa essere posizionato sulla fascia, e i nomi caldi sono quelli di Rudiger (altro ex romanista) e Akè. Per la porta invece spazio a Rui Patricio, mentre in attacco piace moltissimo il capitano del Torino, Belotti.

CALCIOMERCATO ROMA: ZANIOLO CHIAMA IBRA E SPUNTA IL RETROSCENA LUIS SUAREZ

Un bomber di razza per il calciomercato di casa Roma che verrà, anche se il sogno di Zaniolo, gioiello romanista pronto a tornare in campo dopo il lungo infortunio, si chiama Ibrahimovic. «Mi piacerebbe incontrare e parlare con Ibra – ha svelato il giocatore parlando oggi con Sportweek – vederlo come approccia la partita e poi giocarci, finora l’ho fatto solo alla play. Lo porterei alla Roma. Vorrei la sua costanza e il talento di Messi».

Su Mourinho invece: «E’ un grande allenatore e siamo tutti gasati. Ha vinto tanto e ha tanta personalità. Bisogna puntare al massimo sempre, non gli piace perdere e neanche a me. Giocherei ovunque per lui ma ultimamente mi trovo bene a destra». Infine un retroscena su Luis Suarez: sembra che la Roma avesse di fatto l’accordo con il Pistolero la scorsa estate, un biennale da 5 milioni di euro a stagione, ma invece di chiudere l’affare ha perso tempo e alla fine l’ha spuntata l’Atletico Madrid.

