Calciomercato Roma/ Torna di moda Hector Herrera: possibile prestito a gennaio

CALCIOMERCATO ROMA: HECTOR HERRERA PUÒ ARRIVARE SUBITO

A caccia di rinforzi per gennaio, il calciomercato Roma punta anche Héctor Herrera. Nome non nuovo, quello del centrocampista messicano: quando giocava nel Porto, era parecchio osservato dalle big che infatti hanno provato a ripetizioni a strapparlo ai Dragoni. Tra queste squadre anche la Roma, ma dopo sei stagioni in Portogallo Herrera si è accasato all’Atletico Madrid: per caratteristiche, avrebbe potuto essere un grande colpo per i Colchoneros di Diego Simeone ma la dura realtà è che con la maglia rojiblanca Herrera ha fatto davvero poco, perché gli è stato difficile superare la concorrenza di giocatori come Koke, Saul Niguez e Thomas Partey.

Anche con la partenza degli ultimi due le cose non sono migliorate, anzi: quest’anno il messicano ha disputato 46 minuti nel girone di Champions League, rimanendo in panchina per 4 delle 6 partite dell’Atletico Madrid, e 46 sono anche i minuti messi insieme nelle ultime otto partite della Liga. Due volte titolare (contro Getafe e Levante), Herrera ha un totale di 11 presenze e 322 minuti nel 2021-2022: di fatto ha giocato con il contagocce, e questo è il motivo per cui l’Atletico Madrid potrebbe cederlo e la Rom (che lo aveva cercato anche in estate) ci sta facendo un pensiero per il calciomercato di gennaio.

UN’OCCASIONE ANCHE IN PRESTITO

Héctor Herrera dunque può essere un’occasione per il calciomercato Roma: l’Atletico Madrid potrebbe cederlo in prestito in attesa degli eventi, valutando magari un diritto di riscatto. A Bola, il principale quotidiano sportivo in Portogallo, riporta infatti dell’interesse giallorosso: José Mourinho, che il Porto lo ha allenato vincendoci una Coppa Uefa e una Champions League, conosce molto bene il centrocampista messicano e soprattutto ha bisogno di allungare una rosa che dovrà anche onorare l’impegno in Conference League, oltre che andare a caccia del quarto posto in Serie A.

Al momento gli unici centrali di centrocampo affidabili sono Jordan Veretout e Bryan Cristante; lo Special One ha già fatto ampiamente capire di non voler contare troppo su Amadou Diawara e Gonzalo Villar, dunque resterebbero giovani elementi come Darboe o Edoardo Bove. Troppo poco davvero, e allora bisogna provare a correre ai ripari: Herrera nella Roma non partirebbe come un titolare fisso, ma nel corso della seconda parte della stagione potrebbe certamente ritagliarsi qualche spazio importante e essere utile, eventualmente anche come giocatore di esperienza in uscita dalla panchina. Vedremo allora se nei prossimi giorni o settimane i giallorossi affonderanno per questo potenziale colpo di calciomercato…



