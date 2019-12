CALCIOMERCATO ROMA/ Ultime notizie: duello per il ruolo di vice-Dzeko

Il calciomercato della Roma potrebbe movimentarsi non poco a gennaio, considerando le necessità per Fonseca di puntellare un organico che sarà impegnato ancora su tre fronti, considerando l’imminente inizio della Coppa Italia e il ritorno dell’Europa League a gennaio. Uno dei fronti più caldi è quello relativo al vice-Dzeko, considerando che Nikola Kalinic potrebbe lasciare Trigoria visti i tanti problemi fisici evidenziati. E il DS Petrachi si starebbe muovendo su due nomi ben precisi. Uno è un nome già circolato dalle parti di Trigoria in estate, quello di Mariano Diaz. L’ex Lione da tempo sta cercando una destinazione in grado di riservargli maggiore spazio di quello che si è ritagliato nel Real Madrid. Dopo 13 presenze e 3 gol nella Liga nella passata stagione, quest’anno il Dominicano non è mai sceso in campo complice un infortunio, ma c’è la consapevolezza per lui di non far parte nella maniera più assoluta dei piani di Zinedine Zidane. La pista che porterebbe Mariano Diaz a Trigoria è particolarmente calda perché il giocatore potrebbe inizialmente arrivare in prestito per rilanciarsi, per poi discutere in estate un eventuale trasferimento definitivo nella capitale.

CALCIOMERCATO ROMA, PINAMONTI PER LA LINEA VERDE

Ma c’è anche un’altra pista che stuzzica non poco il direttore sportivo della Roma per l’attacco: quella che porterebbe ad Andrea Pinamonti, ex stella della Nazionale Under 20 e attualmente al Genoa, alla seconda stagione in Serie A in una formazione di bassa classifica dopo l’annata al Frosinone conclusa con la retrocessione dei ciociari. Pinamonti seppe mettersi in luce e anche in un Genoa attualmente ultimo in classifica è stato comunque capace di mettere in mostra giocate importanti. Ma per arrivare a Pinamonti la Roma dovrebbe convincere anche un’Inter che detiene ancora il cartellino del giocatore. Per riscattarlo il Genoa dovrebbe versare 18 milioni di euro nelle casse nerazzurre, difficile pensare che la Roma possa accordare un esborso del genere in maniera estemporanea, anche se il parere di Fonseca potrebbe essere decisivo. Il tecnico portoghese si è dimostrato abilissimo, in questi suoi primi mesi a Roma, nel gestire giovani di prospettiva. Con lui Zaniolo sta trovando la definitiva consacrazione e Lorenzo Pellegrini sembra addirittura potersi caricare sulle spalle la maglia numero 10 di Francesco Totti. Pinamonti potrebbe completare la linea verde sulla quale la Roma sta puntando in un’ennesima rifondazione che per ora sembra in grado di guadagnarsi un posto nella prossima Champions League.

