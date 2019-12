CALCIOMERCATO ROMA/ Ultime notizie: Pellegrini-Florenzi, un addio è di troppo

Il calciomercato della Roma gira attorno a nomi importanti per rinforzare l’attacco, ma ci sono anche gioielli da blindare per garantire al tecnico Fonseca di continuare a lavorare sulla base che tanto bene ha fatto nei primi 4 mesi di campionato di questa stagione. Su tutti, spicca il nome di Lorenzo Pellegrini, con il centrocampista che è rientrato dall’infortunio mostrando una forma ancor più brillante. La prestazione in casa della Fiorentina, con un gran gol realizzato e un piglio da leader del centrocampo messo in mostra, ha confermato come il calciatore della Roma e della Nazionale possa essere un punto fermo, tanto che alcuni tifosi hanno anche invocato la possibile concessione della maglia numero 10 appartenuta al mito dell’ambiente giallorosso per eccellenza, Francesco Totti. Ma per consegnare a Pellegrini le chiavi della Roma del futuro, sarà necessario un rinnovo di contratto. Non è stata infatti ancora risolta la questione relativa alla clausola rescissoria che vede il giocatore potenzialmente preda di diversi club importanti a una cifra relativamente bassa, considerando il valore del centrocampista che sembra in netta crescita. La cifra è fissata a 30 milioni di euro e “Il Messaggero” ha lanciato l’allarme, con i club del Nord che sarebbero pronti a sferrare l’assalto per convincere Pellegrini a lasciare la capitale.

CALCIOMERCATO ROMA: JUVENTUS E INTER ALLA FINESTRA PER PELLEGRINI

Per 30 milioni di euro sono diversi i club che sarebbero pronti a sferrare l’assalto a Lorenzo Pellegrini. Il quotidiano romano “Il Messaggero” parla di Juventus e Inter in attesa delle mosse dell’agente del centrocampista per capire se possa essere tangibile la sua voglia di lasciare Roma. In teoria Pellegrini ha sempre sottolineato di essere felice a Roma e di voler fare cose importanti in maglia giallorossa: in questo senso era stato importante in estate l’endorsement di Francesco Totti che l’aveva indicato come suo possibile erede designato nella conferenza stampa in cui l’ex numero 10 aveva lasciato la dirigenza della Roma. Totti era stato decisamente più freddo nei confronti di Florenzi, e questo aveva fatto pensare a una forte responsabilizzazione di Pellegrini che nel girone d’andata di questo nuovo campionato di Serie A è stato però frenato da un problema fisico importante. Una volta superato, Pellegrini è tornato a convincere in campo proponendosi anche come potenziale punto di forza per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini in vista degli Europei del 2020. Ma questo ha risvegliato anche l’interessa di Juventus e Inter ma anche del Milan, che sta ormai mettendo le basi per l’ennesima rivoluzione tecnica. E la Roma è chiamata a rispondere, rinnovando il contratto di Pellegrini per cancellare la clausola rescissoria o, quantomeno, renderla significativamente più alta.

FLORENZI AL VALENCIA?

E’ un Natale di riflessioni e tormenti quello che sta vivendo Alessandro Florenzi. Il capitano della Roma deve decidere il suo futuro in vista d questa sessione di calciomercato. Il discorso si fa serio e concreto dal momento che sul tavolo di Petrachi è arrivata una mail con tanto di offerta scritta da parte del Valencia. Prestito con diritto di riscatto a 16 milioni, a due condizioni: il Valencia si qualifica a fine anno per la prossima Champions oppure arriva in semifinale di Champions. La Roma ha informato il giocatore e ora la decisione spetta solo a lui: Sa bene che se rimane nella Capitale deve guadagnarsi ogni domenica il posto che non è assicurato (e non centrano problemi personali o altro, solo scelte tecniche) altrimenti deve cambiare aria. E tutto questo per non rischiare di perdere il posto in Nazionale in vista dei prossimi Europei. Un a scelta complicata il cui finale è ancora tutto da decifrare.



