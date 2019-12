CALCIOMERCATO ROMA/ Ultime notizie: rilancio fino a 20 milioni per Smalling!

Il calciomercato della Roma vive di priorità da affrontare repentinamente, al di là delle suggestioni che potrà apportare l’insediamento della nuova proprietà rappresentata dal miliardario texano Dan Friedkin. Ed uno dei nomi più in vista nell’agenda del DS Petrachi è quello di un calciatore che veste già la maglia della Roma. Si tratta del difensore inglese Chris Smalling, arrivato a fari spenti ma impostosi come punto fermo assoluto della formazione allenata dal portoghese Fonseca. Smalling è sempre stato un difensore molto quotato in Inghilterra, ma negli ultimi anni alcuni problemi fisici l’avevano fatto passare progressivamente in secondo piano nelle gerarchie del Manchester United, che alla fine dell’estate scorsa ha accordato il prestito alla Roma. L’aria della Capitale ha letteralmente fatto rinascere Smalling, ora pronto a confermare i progressi messi in mostra, ma al tempo stesso consapevole di essere ancora un calciatore dello United. Che viste le prodezze italiane del suo calciatore ha sparato alto alle richieste di riscatto della Roma: 20 milioni di euro, una cifra inizialmente molto lontana dai 13 che i giallorossi erano disposti a offrire per l’intero cartellino di Smalling. Le cui prestazioni hanno convinto però Petrachi ad alzare il tiro.

CALCIOMERCATO ROMA, UN PUNTO FERMO PER IL GRUPPO

La Roma vorrebbe risolvere la questione Smalling già a gennaio e Petrachi sarebbe pronto a recapitare al Manchester United un’offerta che si avvicinerebbe molto alle richieste del club inglese. 15 milioni più 3 di bonus per diventare i padroni completi del cartellino di Smalling, con un ingaggio per il difensore classe ’89 di 3,2 milioni di euro a stagione per 5 anni. Sarebbe dunque l’ultimo contratto di grande importanza della carriera del centrale inglese, che se arrivasse a scadenza lascerebbe Roma a 35 anni. Un investimento dunque non indifferente per il club giallorosso che, oltre alla qualità mostrata da Smalling in fase difensiva, si sarebbe persuaso anche per come il giocatore si è inserito nel gruppo a disposizione di Fonseca, diventandone rapidamente un punto di riferimento dal punto di vista difensivo ma anche da quello umano. Particolare molto importante in una squadra dall’età media piuttosto bassa come la Roma, in cui un giocatore d’esperienza internazionale come Smalling può essere una chiave per far crescere tutto il gruppo. La Roma, in testa il suo nuovo proprietario Dan Friedkin, è disposto a spingersi fino ai 20 milioni. Si attende ora la risposta dello United, che comunque non considererebbe il reinserimento di Smalling una priorità: l’offerta preparata da Petrachi potrebbe dunque essere la giusta via di mezzo tra domanda e offerta per risolvere una volta per tutte la trattativa.

