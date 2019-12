CALCIOMERCATO ROMA/ Ultime notizie: Schick torna a segnare, Lipsia o vice-Dzeko?

Per il calciomercato della Roma un importante operazione in uscita potrebbe essere quella relativa a Patrick Schick: l’attaccante ceko, ceduto in prestito al Lipsia in Bundesliga, nei primi mesi in Germania sembrava andare avanti sulla falsariga di quanto fatto vedere nella sua presenza in giallorosso. Qualche problema muscolare di troppo, poche presenze e soprattutto un’assenza costante dai tabellini delle partita. Una musica che è cambiata radicalmente nelle ultime partite: la squadra di Nigel Nagelsmann, prima in classifica in una Bundesliga che cerca dopo ben 7 stagioni un’erede del Bayern Monaco, ha trovato in Schick un alleato più che prezioso e una risorsa quasi insperata. Il ceko, nella partita contro l’Augsburg, ha segnato la sua terza rete consecutiva dopo i gol realizzati contro Borussia Dortmund e Fortuna Dusseldorf. 2 assist, un rigore procurato e 4 gol: il bottino di Schick nella sua esperienza a Lipsia si è sensibilmente rimpinguato nelle ultime settimane ed ora qualcosa potrebbe cambiare nelle scelte del club tedesco, portando nelle casse della Roma l’importante cifra prevista per il riscatto, fissata in estate a 28 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA: SCHICK, “FUTURO NON NELLE MIE MANI”

Schick l’ha confermato dopo l’ultimo gol all’Augsburg, nonostante il buon momento c’è l’incognita sul suo futuro a Lipsia che riguarda i due club che si contendono il suo cartellino: “Il futuro non è nelle mie mani. Dipende dalla Roma,” ha spiegato l’attaccante ceko. Se la Roma darà semaforo verde per il passaggio definitivo di Schick in Bundesliga, ci potrà essere un’iniezione importante di denaro nelle casse giallorosse, che dovrà però in gran parte essere dirottata verso quelle della Sampdoria. Schick infatti nel 2017 è stato acquistato dal club blucerchiato per una cifra superiore ai 40 milioni di euro e nel 2020 la Roma dovrebbe corrispondere al club genovese una maxi-rata da 20 milioni di euro prevista nella modalità di pagamento fissata con il presidente Massimo Ferrero. Soldi che la Roma potrebbe ottenere dalla cessione del giocatore al Lipsia che, alla luce delle due stagioni già trascorse da Schick in maglia giallorossa, eviterebbero alla società una pesante minusvalenza. Ma c’è una terza possibilità: che Schick continui a segnare e convincere in modo che la Roma decida di riportarlo a Trigoria. L’ultima parola spetterà a Fonseca (può esser lui il vice-Dzeko?), anche se il Lipsia se deciderà di pagare “prezzo pieno” per il giocatore potrà comunque esercitare il diritto di riscatto.

