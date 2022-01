CALCIOMERCATO ROMA/ Valencia su Diawara e Perez, Fazio-Salernitana ancora possibile

CALCIOMERCATO ROMA: DIAWARA IN PARTENZA

La Roma sta lavorando in questi ultimi giorni di calciomercato invernale al fine di mettere a disposizione di mister Mourinho un organico competitivo in vista del prosieguo della stagione. Per ottenere questo obiettivo i giallorossi pensano non solamente ad eventuali nuovi innesti ma anche a possibili partenze per quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società, destinati quindi a non trovare spazio in campo.

Uno di questi è senza dubbio Amadou Diawara, dato da tempo in uscita dalla Capitale e finito nel mirino di diverse squadre. Stando alle indiscrezioni più recenti, il centrocampista starebbe ancora aspettando delle offerte concrete da prendere in considerazione ma sulle sue tracce si segnala la presenza del Cagliari, del Torino e del Valencia. Nel mirino degli spagnoli sarebbe finito inoltre pure Carles Perez, stando a quanto riportato da eldesmarque.com, essendo stato individuato come l’alternativa a Bryan Gil del Tottenham o Samu Castillejo del Milan.

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

In caso di effettiva partenza di Diawara allora la Roma proverà ad aggiudicarsi un altro centrocampista entro la chiusura della sessione di calciomercato. Intanto però proseguono le voci che vorrebbero Federico Fazio alla Salernitana dopo il tira e molla dei giorni scorsi. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, i giallorossi cercheranno di favorire il trasferimento fino all’ultimo istante.

