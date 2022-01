CALCIOMERCATO ROMA/ Via Villar, Calafiori e Reynolds, sondaggio per Diawara

In questa sessione di calciomercato invernale la Roma si sta muovendo parecchio in entrata ma potrebbe effettuare anche qualche mossa importante in uscita. All’interno della rosa dei giallorossi sono infatti presenti sin dalla scorsa estate diversi elementi etichettati come esuberi, ovvero non rientranti nei piani di società ed allenatore che hanno appunto deciso di accantonarli senza puntare su di loro in questa prima parte della stagione, preferendo ora magari lasciarli partire anche per poter trovare maggior spazio e continuità altrove.

In questo elenco particolare figurano certamente i nomi di Bryan Reynolds e di Riccardo Calafiori, vicinissimi all’addio in prestito per abbracciare rispettivamente Anderlecht e Cagliari. Il ventitreenne Gonzalo Villar invece, dopo essere stato accostato con insistenza all’Inter la scorsa settimana, pare essere ad un passo dal ritorno in Spagna dove giocherebbe fino al termine della stagione nel Celta Vigo.

CALCIOMERCATO ROMA: DIVERSI CALCIATORI IN PARTENZA

Il calciomercato di gennaio è ancora lungo e come dicevamo sono diversi i calciatori che potrebbero salutare la Roma in questa fase dell’anno. Un altro che potrebbe trasferirsi in Spagna è pure Amadou Diawara per il quale però il Valencia non si sarebbe spinto oltre ad un semplice sondaggio. Chi ha lasciato infine la capitale è il portiere Pau Lopez: riscattato ufficialmente dall’Olympique Marsiglia dove stava già giocando, l’estremo difensore ha salutato gli ex tifosi con un “Grazie Roma” sui suoi profili social.

