CALCIOMERCATO ROMA/ Xhaka verso il rinnovo, Conti per Florenzi. Nzonzi, addio?

CALCIOMERCATO ROMA, CONTI PER FLORENZI E XHAKA NON ARRIVA

La Roma sembrava aver individuato da tempo in Granit Xhaka l’obiettivo principale per questa finestra di calciomercato. Tuttavia, ieri sera il calciatore è stato schierato dall’Arsenal in qualità di capitano e le indiscrezioni provenienti dal giornalista Fabrizio Romano parlano del sempre più probabile rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2023, con i Gunners. Aspettando di disputare l’ultima amichevole prima degli impegni ufficiali, intanto i giallorossi stanno portando avanti pure la trattativa con il Milan per la cessione di Alessandro Florenzi, che si starebbe allenando in solitaria essendo fuori dal progetto romanista. Al fine di limare la richiesta dei giallorossi per il cartellino del Campione d’Europa, stando alle indiscrezioni de Il Tempo i rossoneri starebbero cercando di inserire Andrea Conti come contropartita tecnica. Lo scorso anno in prestito al Parma, Conti sembra essere destinato a non avere spazio agli ordini di mister Pioli.

Calciomercato Roma/ Tuchel e Pochettino si tengono Abraham ed Icardi

CALCIOMERCATO ROMA, NZONZI IN PARTENZA

In casa Roma sin dal primo giorno di ritiro agli ordini di mister José Mourinho è stato subito chiaro chi avrebbe dovuto trovarsi una nuova sistemazione entro la chiusura del calciomercato estivo. Nell’elenco dei calciatori che non rientrano nei piani di allenatore e società figura pure il nome di Steven Nzonzi, centrocampista francese rientrato a luglio dal prestito al Rennes dello scorso anno e con il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare. Stando alle indiscrezioni provenienti da Il Tempo, lo stesso trentaduenne avrebbe chiesto alla Roma di ricevere una buonuscita da un milione e mezzo per poi esser libero di accasarsi altrove in maniera gratuita. I giallorossi ci pensano anche semplicemente nell’ottica di risparmiare su uno stipendio. Intanto i capitolini hanno completato la cessione dell’attaccante israeliano Suf Podgoreanu allo Spezia come si legge sull’account Twitter del club: “Suf Podgoreanu ceduto a titolo definitivo allo Spezia. In bocca al lupo per il futuro! #ASRoma”

