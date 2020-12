Calciomercato Roma/ Zaccagni, derby con la Lazio: 10 milioni per blindarlo subito

CALCIOMERCATO ROMA: OCCHI SU ZACCAGNI

Mattia Zaccagni è il nome nuovo per il calciomercato Roma: stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il calciatore del Verona sarebbe entrato nelle mire della società giallorossa, pronta a rinforzarsi soprattutto per la prossima stagione e riuscire a ringiovanire ancor più una rosa che sta dimostrando di poter durare nel tempo e avere un progetto continuativo, sotto la direzione di Paulo Fonseca che è un allenatore ideale per questo. Zaccagni viene valutato 10 milioni di euro da Maurizio Setti, presidente dell’Hellas: il quale ha già avuto i primi contatti con le società interessate. Tra queste, oltre alla Roma, c’è anche la Lazio: Zaccagni è un trequartista cresciuto nel Verona, fatto esordire in Serie A da Andrea Mandorlini ma poi definitivamente lanciato da Fabio Pecchia nel campionato cadetto. Oggi con 3 gol e 4 assist è uno dei pezzi pregiati del calciomercato, anche perché ha solo 25 anni; il Verona vorrebbe cederlo adesso per poi lasciarlo in gialloblu fino a giugno (era stato così anche per Sofyan Amrabat, oggi alla Fiorentina) ma bisognerà vedere quale sarà l’eventuale idea della Roma. E di Ivan Juric rispetto a un addio anticipato, visto che l’allenatore croato ha già espresso la sua personale polemica sul calciomercato della società.

BRUNO PERES VERSO L’ADDIO, C’È MONTIEL?

Per quanto riguarda il calciomercato Roma, potrebbe esserci anche una sostituzione sulla corsia: le ultime notizie riportano infatti un interesse del Benfica per Bruno Peres. Il brasiliano a dire il vero è stato utile in questo primo scorcio di stagione: si è alternato con Rick Karsdorp a destra, e con l’infortunio di Spinazzola è stato anche traghettato sull’altro versante. Tuttavia c’è anche una scadenza a giugno e per il momento l’ex Torino non ha rinnovato: con il timore di perderlo a zero, Tiago Pinto potrebbe aprire alla cessione e cautelarsi eventualmente con Gonzalo Montiel. Ne avevamo parlato nel corso del lockdown: si tratta di un terzino destro che gioca nel River Plate. Anche il suo contratto scadrà tra pochi mesi, e per questo il prezzo (attualmente poco più di 16 milioni di euro) potrebbe abbassarsi: a dirla tutta la Roma e la società argentina potrebbero accordarsi sulla scia di uno scambio alla pari o qualcosa di simile, che sia fatto oggi o a campionato terminato bisognerà vedere ma è certamente una possibilità. Vedremo allora se già nei prossimi giorni arriverà qualche novità in merito…



