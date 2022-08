CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Nicola: “A Bronn e Vilhena serve tempo, Candreva…”

Calciomercato Salernitana news, le parole del tecnico Davide Nicola

Il calciomercato estivo terminerà solamente alla fine del mese e nel frattempo la Salernitana si appresta ad esordire in campionato contro la Roma. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei campani Davide Nicola ha spiegato: “Non vedo l’ora di vedere il presidente domani, si è davvero adoperato per mettermi a disposizione calciatori di cui avevo assolutamente bisogno. E’ stata una settimana molto impegnativa per me e per il mio staff, abbiamo fatto test aggiuntivi per valutare la condizione generale e devo dire che i nuovi arrivati stanno bene. Candreva aggiunge tanta esperienza, conosce il nostro sistema di gioco ed è un ragazzo che sa integrarsi velocemente nelle conoscenze di gioco. Ha lo spirito giusto, un entusiasmo importante ed è evidente volesse venire a Salerno. Rappresenterà al meglio la nostra maglia. Bronn è un calciatore portato ad aggredire, ma per lui e per Vilhena ci vorrà un po’ di tempo per aggiungere conoscenze reciproche. Anche numericamente parlando, però, c’è bisogno di tutti da subito e la partita è un test fondamentale. Sicuramente ci sarà la possibilità di vederli all’opera.”

L’allenatore granata ha anche aggiunto: “C’è un progetto tecnico-tattico che è stato valutato assieme alla società, abbiamo subito dei cambi di rotta da parte di chi avevamo scelto ed è sotto gli occhi di tutti. Ma chi è arrivato dimostrerà sul campo il proprio valore. Non siamo ancora completi, è evidente, ma il direttore e la proprietà ci aiuteranno a progredire. Ora a me interessa integrare chi è già arrivato, il mio unico pensiero è Salernitana-Roma. Il mercato chiude tra 20 giorni, c’è tempo. Non so se Maggiore farà parte della nostra squadra. So che le società si stanno parlando, stasera avrò un confronto con la proprietà. In quale ruolo servono ancora rinforzi? Risponderò il 31 agosto, a me interessa Salernitana-Roma.”

Calciomercato Salernitana news, Giulio Maggiore atteso a Salerno

Mister Nicola ha spiegato in conferenza di non esser sicuro dell’arrivo alla Salernitana di Giulio Maggiore entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore l’ormai ex capitano dello Spezia sarebbe atteso a Salerno nella giornata odierna per firmare un contratto valido fino al giugno del 2026. Ai liguri andranno quindi 3,8 milioni di euro per il cartellino del giocatore, come rivelato dalla redazione di Sky Sport. Lo scorso anno con gli Aquilotti Maggiore ha raccolto 36 presenze totali arricchite da due reti e quattro assist vincenti per i compagni.

