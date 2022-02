CALCIOMERCATO SALERNITANA/ Sabatini mette a segno ben dodici colpi, l’elenco

CALCIOMERCATO SALERNITANA: LE MOSSE DI SABATINI

La Salernitana è stata senza ombra di dubbio la società che si è mossa di più nel corso della sessione di calciomercato invernale che si è appena conclusa nella giornata di ieri. I granata si trovano in ultima posizione nella classifica della Serie A con 10 punti, a otto lunghezze di distacco dal diciassettesimo posto attualmente occupato dal Cagliari. Al fine di mantenere vive le speranze di ottenere la salvezza a fine stagione, i campani si sono affidati all’esperto dirigente Walter Sabatini, arrivato soltanto lo scorso 14 gennaio.

Grazie al lavoro svolto dal nuovo direttore sportivo la Salernitana ha potuto sistemare l’organico a disposizione di mister Stefano Colantuono in vista del prosieguo della stagione non solo tramite gli addirittura 11 innesti ma anche attraverso la partenza di Simy, attaccante ceduto al Parma in Serie B con la formula del prestito dopo che non ha saputo offrire il contributo sperato nella prima parte dell’annata calcistica 2021/2022.

CALCIOMERCATO SALERNITANA: TANTI ACQUISTI PER I GRANATA

Il calciomercato di gennaio come dicevamo ha quindi consegnato al tecnico Colantuono ben undici nuovi calciatori, l’ultimo dei quali è stato lo svincolato Diego Perotti, che si è legato al club fino a giugno. Oltre a lui il ds Sabatini è riuscito ad aggiudicarsi Bohinen dal CSKA Mosca, Dragusin dalla Juventus, Ederson dal Corinthians, Mazzocchi dal Venezia, Mikael Filipe Viana dal Recife, Mousset dallo Sheffield United, Sepe dal Parma, Verdi dal Torino ed ha tesserato sia Radovanovic che Fazio, dopo che l’argentino aveva rescisso il contratto con la Roma. Inserire così tanti calciatori a stagione in corso potrebbe non essere la strategia migliore ma ora la palla passa al campo e la Salernitana potrebbe risollevare le sorti del suo campionato se riuscirà ad ottenere dei risultati positivi nei prossimi due impegni contro lo Spezia prima ed il Genoa poi.

