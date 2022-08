CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Attesa per Villar, Escalante e Torreira restano lontani

Calciomercato Sampdoria news, Gonzalo Villar in arrivo dalla Roma

La Sampdoria continua la sua campagna di rafforzamento in questi giorni di calciomercato estivo. Stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i blucerchiati starebbero per abbracciare Gonzalo Villar, in arrivo dalla Roma. Secondo quanto spiegato da Gianluca Di Marzio, lo spagnolo dovrebbe trasferirsi in Liguria in prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro con buona pace del Monza, altra squadra a lui interessata.

Nella giornata odierna il centrocampista ventiquattrenne dovrebbe firmare il nuovo contratto con la Sampdoria che dovrebbe rendere ufficiale il suo tesseramento entro sera mentre il calciatore si aggregherà ai compagni da lunedì. Nienta da fare quindi per Gonzalo Escalante della Lazio, seguito con grande interesse qualche settimana fa ma ora ad un passo dal trasferimento alla neo promossa Cremonese vista la preferenza della Samp per Villar.

Uno degli obiettivi principali della Sampdoria per questa sessione estiva di calciomercato sembrava essere stato individuato in Lucas Torreira, centrocampista che ha già giocato in passato con i blucerchiati ed oggi di proprietà dell’Arsenal. Stando a quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Galatasaray avrebbe raggiunto l’intesa con i londinesi per 7 milioni di euro ed il sudamericano guadagnerà 3 milioni di euro netti all’anno. Nel frattempo la Samp si è aggiudicata il giocane Telasco Segovia dal Deportivo Lara per la formazione Primavera battendo la concorrenza di altri club importanti.

