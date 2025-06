Il calciomercato Sampdoria ha scelto Franco Carboni e Mattia Aramu come principali giocatori per puntare al ritorno in Serie A

Calciomercato Sampdoria News: Franco Carboni arriva in prestito

Dopo la vittoria nella doppia sfida dei playout che ha portato alla salvezza, i blucerchiati possono iniziare a lavorare per gli acquisti che dovranno fare il prossimo anno per cercare di salvare con più facilità la squadra e magari poter anche puntare a qualcosa di più, una posizione di metà classifica o anche i playoff. Il calciomercato Sampdoria sta cercando nomi che possano portare un buon umore nella piazza e che siano giocatori importanti per il livello della Serie B, oltre che prestiti di giovani da squadre di Serie A pronti a mettersi in gioco nel campionato cadetto.

Calciomercato Serie B News/ Laurienté obiettivo del Sunderland, Bisoli tra Padova e Spezia (24 giugno 2025)

Il giocatore su cui è più forte la Sampdoria ha proprio queste caratteristiche, un giovane calciatore della cantera di una big del nostro paese che potrebbe scendere di categoria per trovare minutaggio, si tratta di Franco Carboni, terzino sinistro argentino classe 2003 di proprietà dell’Inter. Nelle ultime stagioni ha giocato in diverse squadre in prestito, l’ultima delle quali il Venezia dove però ha collezionato solamente 8 presenze e 1 assist, i nerazzurri non vorranno tenerlo e sono più che disposti a mandarlo in prestito inserendo anche la possibilità di un riscatto e anche controriscatto.

Video Salernitana Sampdoria (0-2)/ Gol e highlights: salvezza blucerchiata! (Playout Serie B, 22 giugno 2025)

Calciomercato Sampdoria News: Mattia Aramu il giocatore per arrivare ai playoff

Il calciomercato Sampdoria cerca poi di aggiungere talento e pericolosità offensiva e tra i vari nomi che questa sessione di trasferimenti offre è stato identificato quello di Mattia Aramu, trequartista trentenne di proprietà del Genoa ma che nell’ultima stagione ha giocato per il Mantova, proprio in Serie B. Quest’anno ha giocato 25 partite, la maggior parte delle quali come titolari, riuscendo a contribuire però con soli 2 gol e 3 assist, il suo trasferimento potrebbe avvenire con la formula del prestito o anche come trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina al milione.

Salernitana Sampdoria, vittoria a tavolino dei blucerchiati/ Seggiolini in campo: brutta telenovela!

L’ultimo dei primi obiettivi blucerchiati invece potrebbe arrivare in prestito se la sua squadra dovesse decidere di non puntarci nella prossima stagione, per la sua giovane età o perché non ritenuto all’altezza della Serie A. Il giocatore in questione è Alessandro Bianco, centrocampista di ventidue anni di proprietà della Fiorentina ma che l’ultima stagione è stato in prestito al Monza dove è stato impiegato in 35 occasioni riuscendo anche a segnare 1 gol, difficilmente i viola lo cederanno a titolo definitivo ma potrebbero accettare un prestito secco di una stagione per fargli fare ulteriore esperienza.