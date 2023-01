CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Colley verso Cagliari, preso Vekic mentre Terzic…

Calciomercato Sampdoria news, si tratta per Colley al Cagliari

In questa Epifania di calciomercato i tifosi della Sampdoria hanno dovuto fare i conti con la triste notizia della scomparsa di Gianluca Vialli ma nel frattempo i dirigenti continuano a lavorare per cercare di sistemare l’organico a disposizione di mister Dejan Stankovic. Dopo un inizio davvero complicato, i blucerchiati puntano a rialzarsi nella seconda parte della stagione così da centrare la salvezza e per ottenere questo obiettivo ci potrebbero essere alcuni movimenti sia in entra che in uscita.

Chi potrebbe salutare i blucerchiati è Omar Colley, il quale avrebbe accettato la corte del Cagliari del neo tecnico Claudio Ranieri. Al momento la distanza tra la Samp ed i sardi è abbastanza ampia a causa del rifiuto da parte dei doriani di accettare il prestito con obbligo di riscatto legato alla promozione nel massimo campionato degli isolani. La volontà del calciatore dovrebbe comunque essere decisiva perchè l’affare vada in porto.

Passando al calciomercato in entrata, la Sampdoria sta invece per abbracciare Igor Vekic. In arrivo dal Pacos Ferreira in prestito con diritto di riscatto, il portiere sostituirà Nikita Contini, vicino al ritorno al Napoli. Attesa invece per Aleksa Terzic: la Fiorentina starebbe prendendo tempo nonostante il serbo abbia chiesto di giocare con maggior continuità e sulle sue tracce si segnala anche la presenza del Bologna.

