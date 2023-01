CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Tentativo per Rugani, ufficiale l’arrivo di Zanoli

Calciomercato Sampdoria news, prima offerta per Daniele Rugani

La Sampdoria vuole cercare di rialzarsi nella seconda parte del campionato centrando la salvezza in Serie A e per raggiungere questo obiettivo i suoi dirigenti stanno lavorando in questi giorni di calciomercato invernale al fine di garantire a mister Dejan Stankovic un organico altamente competitivo. Nell’elenco dei calciatori seguiti dalla dirigenza blucerchiata c’è un nome in particolare che spicca sugli altri, ovvero quello di Daniele Rugani.

Sotto contratto con la Juventus fino al giugno del 2024, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è da sempre uno dei suoi estimatori ma il giocatore gradirebbe giocare con maggior continuità e la Sampdoria potrebbe essere la squadra ideale per soddisfare le sue richieste. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, i liguri starebbero per farsi avanti con una prima offerta riguardante il prestito secco fino a giugno 2023, ovvero al termine della stagione in corso.

La Sampdoria ha intanto completato un affare di calciomercato con il Napoli. I blucerchiati hanno infatti ceduto Bartosz Bereszynski al Napoli ed hanno avuto in prestito Alessandro Zanoli, come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S.C. Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Zanoli (nato a Carpi, Modena, il 3 ottobre 2000)”.

L’esterno polacco ha invece salutato l’ormai ex squadra: “Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni. Oggi sono diventate tutte realtà e per questo Genova e la Sampdoria rimarranno sempre nel mio cuore. Vorrei ringraziare i miei compagni, lo staff, il club e tutti i tifosi per avermi supportato durante questi meravigliosi 6 anni. Avrò solo bei ricordi. Mai parlavo molto e preferisco ringraziare sempre sul campo, ma ora devo scriverlo: GRAZIE MILLE! Io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa qui. Non sto dicendo addio all’Italia, solo addio per una nuova avventura. A domani, anche se in un ruolo leggermente diverso”.

