CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Turk libera Contini, vicinissimo pure Harroui

Calciomercato Sampdoria news, ecco Martin Turk come vice Audero

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta casalinga subita per mano del Napoli ma i dirigenti stanno lavorando in questi giorni di calciomercato invernale al fine di aiutare mister Dejan Stankovic a risollevare la stagione e concludere l’annata con un buon piazzamento lontano dalla zona retrocessione. In questo senso bisogna però tornare a parlare dei partenopei, visto che potrebbero presto riabbracciare il portiere Nikita Contini, ora in prestito al Ferraris.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, i liguri si stanno infatti per aggiudicare il giovane Martin Turk, diciannovenne sloveno di proprietà del Parma ed attualmente inserito a titolo temporaneo tra le file della Reggiana. Il classe 2003, protagonista quest’anno con 9 gol subiti in 10 partite totali con gli emiliani, sarebbe dunque stato individuato come alternativa al titolare Audero ed il suo arrivo libererebbe la strada per il ritorno di Contini ai piedi del Vesuvio.

Calciomercato Sampdoria news, in arrivo Harroui dal Sassuolo

Detto del capitolo riguardante il portiere, in casa Sampdoria si studiano colpi anche in altre zone del campo per questa finestra invernale di calciomercato. Come raccontato da Sky Sport, i doriani starebbero per mettere le mani su Abdoulrahmane “Abdou” Harroui, ventiquattrenne marocchino con cittadinanza olandese in forze al Sassuolo, con la formula del prestito.

