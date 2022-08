CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Visite mediche per Gonzalo Villar e c’è anche Contini

Calciomercato Sampdoria news, la prima giornata in Liguria di Villar

La Sampdoria, in questo agosto di calciomercato, continua a cercare rinforzi utili da aggiungere all’organico a disposizione di mister Giampaolo per questa stagione appena cominciata con il successo ottenuto in Coppa Italia. I blucerchiati sono infatti riusciti a trovare l’intesa con la Roma per l’acquisto di Gonzalo Villar, giocatore spagnolo che può fare al caso delle idee tattiche del tecnico potendo giocare sia in mediana che sulla trequarti.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Damsgaard al Brentford, piace Rugani e si sogna Paredes

Il ventiquattrenne originario di Murcia, secondo le indiscrezioni più recenti, ha cominciato poco fa le visite mediche di rito dopo essere arrivato in mattinata a Genova e alla presenza dei giornalisti che lo attendevano ha dichiarato: “Sono felice di essere qui. Mando un saluto ai tifosi.” Come spiegato da Sky Sport, il giocatore passa alla Samp in prestito con diritto di riscatto per 8 milioni di euro e lascia la Roma nonostante un contratto ancora valido fino al giugno del 2024.

DIRETTA/ Sampdoria Reggina (risultato finale 1-0) video tv: decide Sabiri!

Calciomercato Sampdoria news, ecco le parole di Nikita Contini

Detto del centrocampo e dell’arrivo di Villar, in casa Sampdoria c’è grande attesa pure per l’acquisto di un nuovo portiere in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. In questo senso i liguri hanno trovato l’accordo con il Napoli per Nikita Contini, ventiseienne italiano con cittadinanza ucraina in arrivo con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei partenopei. Intercettato in esclusiva dalla redazione di Sampnews24.com, l’estremo difensore ha dichiarato: “Sono felicissimo di essere qui”.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Attesa per Villar, Escalante e Torreira restano lontani

© RIPRODUZIONE RISERVATA