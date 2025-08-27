Hans Hateboer può tornare in Italia grazie al calciomercato Sassuolo che sta pensando alla cessione di Andrea Pinamonti

Calciomercato Sassuolo News: Andrea Pinamonti verso una nuova avventura fuori dall’Italia

La gara d’esordio in Serie A di Fabio Grosso non è stata delle migliori visto che è arrivato un 2-0 senza storia nel quale i neroverdi non sono mai riusciti ad essere pericolosi nella metà campo partenopea e la cui prestazione si è conclusa con l’espulsione di uno dei nuovi arrivati da questa sessione di trasferimenti.

Il calciomercato Sassuolo sta riuscendo in questi giorni a chiudere gli ultimi colpi così da rendere la squadra più competitiva e più vicina a raggiungere la salvezza e allo stesso tempo portare a termine delle cessioni che possano portare grosse cifre nelle casse del club.

A lasciare dovrebbe essere uno dei giocatori migliori della rosa che tornato dopo un anno di prestito aveva fatto sapere di non avere intenzione di rimanere soprattutto in caso di offerte da parte di squadre che dovrebbero mantenere in maniera più semplice la categoria.

Si tratta dell’attaccante ventiseienne Andrea Pinamonti su cui squadre come Napoli e Atalanta non hanno deciso di affondare il colpo ma per cui in pochi giorni è arrivata un’offerta soddisfacente da parte degli inglesi del Bournemouth che hanno toccato i 25 milioni della valutazione degli emiliani.

Calciomercato Sassuolo News: Hans Hateboer esperienza e gol sulla fascia destra

Con parte di quei soldi il calciomercato Sassuolo proverà a riportare in Italia un idolo di tutti i fantallenatori degli anni passati che nonostante l’età ormai avanzata può essere un’arma importante sia per l’esperienza che porta che soprattutto per i gol e gli assist che ha abituato a realizzare.

Il giocatore in questione è il terzino destro olandese di trentun’anni Hans Hateboer che dopo soli due anni allo Stade Rennes tornerebbe in Italia, dove ha avuto gli anni migliori della sua carriera, il suo prezzo è molto basso intorno ai 2 milioni ma il contratto è in scadenza nel 2026 portandolo ad essere un’opportunità economica.

Per sostituire l’attaccante ex Genoa invece i neroverdi pensano a due profili di giocatori esperti che sono stati messi ai margini dei loro club e che potrebbero arrivare con formule comode come prestiti secchi o con diritto di riscatto da poter esercitare in caso di salvezza o da far decadere.

I due profili sono quelli di Mehdi Taremi dell’Inter per cui però preoccupa l’ingaggio elevato nonostante sia il preferito per le sue caratteristiche tecniche, e Patrick Cutrone del Como per cui servirebbe uno sforzo economico meno importante ma da cui sono garantiti meno gol durante tutto l’anno.