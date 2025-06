Calciomercato Sassuolo News: Andrea Carboni per guidare la difesa

Dopo una sola stagione di purgatorio in Serie B i neroverdi sono tornati in Serie A e sembrano intenzionati a rimanerci per lungo tempo, obiettivo non così difficile da ottenere visto che la squadra non ha subito grosse trasformazioni da quella che due anni fa si aveva rischiato di raggiungere l’Europa sotto la guida di Roberto De Zerbi. Qualche aggiustamento verrà comunque fatto dal calciomercato Sassuolo soprattutto in difesa, ruolo che spesso decide le sorti delle squadre retrocesse dalla Serie A, ma anche in attacco dove le alternative sono tante ma nessuna che dà certezze al 100%.

Per la difesa quindi la dirigenza neroverde ha già adocchiato un calciatore che nonostante la giovane età è già un veterano della massima divisione, ma che quest’anno ha ottenuto la retrocessione con la sua squadra, si tratta di Andrea Carboni, ventiquattrenne in forza al Monza. Nei suoi anni a Cagliari e in biancorosso ha sempre occupato la posizione di braccetto ma in una difesa a 4 da la possibilità di essere schierato anche come terzino, quest’anno ha giocato solamente 26 partite riuscendo anche a realizzare 1 assist e ha un prezzo che al massimo potrebbe arrivare sui 5 milioni.

Calciomercato Sassuolo News: il nuovo talento neroverde Joaquin Panichelli

Il calciomercato Sassuolo poi è sempre alla ricerca di possibili giovani talenti che vengono fatti crescere per poi venire ceduti a cifre nettamente maggiori, l’ultimo nome accostato agli emiliani è quello di Joaquin Panichelli, attaccante argentino classe 2002 di proprietà del Deportivo Alaves ma che passato la stagione in prestito al Mirandes. In 40 presenze ha segnato 20 gol e fornito 4 assist che hanno permesso di raggiungere i playoff promozione che si giocheranno la prossima settimana, non si sa se l’Alaves abbia intenzione di tenerlo in rosa ma con circa 5 milioni potrebbe essere acquistato.

Infine il Sassuolo potrebbe sfruttare qualche altra opportunità lasciata dalle squadre di Serie A, ed ecco quindi da tenere d’occhio tutti i giocatori che lasceranno a parametro zero le loro squadre e magari con un po’ di esperienza alle spalle in modo che possano guidare il gruppo, tra questi potrebbe esserci il ritorno di Acerbi di cui ancora non si conosce il futuro. Si muoverà invece sicuramente per il prestito di Gaetano Castrovilli per provare a dargli l’ennesima opportunità dopo il brutto infortunio, la Lazio certamente non vorrà tenerlo in rosa e potrebbe favorire il suo passaggio.