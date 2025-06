Uno degli obiettivi del calciomercato Sassuolo è Andrea Colpani in uscita dal Monza. In porta occhi su Mattia Perin e Filip Stankovic

Calciomercato Sassuolo News: Andrea Colpani occasione dalla Serie B

Tra le tre squadre neopromosse l’unica che ha scelto di mantenere il legame con il passato e non cambiare il tecnico sono stati i neroverdi, la formazione che ha dominato e vinto la Serie B, la rosa degli emiliani era nettamente la più forte della competizione ed è sicuramente già pronta per affrontare la Serie A.

Calciomercato Juventus News/ Il prezzo per sostituire Vlahovic, possibile scambio in Premier (20 giugno 2025)

Il calciomercato Sassuolo quindi non avrà molto lavoro da fare ma dovrà solo puntellare la rosa dove ce n’è bisogno e magari cercare di portarsi a casa alcuni dei giocatori migliori delle squadre retrocesse la scorsa stagione e che non vogliono rimanere in Serie B.

Esempio perfetto di questa situazione è Andrea Colpani che per la sua pessima stagione con la maglia della Fiorentina non è stato riscattato e che a fine giugno tornerà ufficialmente al Monza, il ventiseienne però non sembra avere intenzione di scendere di categoria e si sta offrendo a moltissime squadre di Serie A.

Calciomercato Inter News/ Bonny ad un passo, i giallorossi aspettano il centrocampista (20 giugno 2025)

Il Sassuolo sta pensando di approfittare della situazione e di acquistare il giocatore per una cifra intorno agli 8 milioni e di renderlo il jolly della trequarti potendolo schierare come trequartista insieme a Laurienté e Berardi o sulla fascia al posto di uno dei due.

Calciomercato Sassuolo News: Mattia Perin o Filip Stankovic in difesa della porta

Un ruolo dove poi il calciomercato Sassuolo sembra intenzionato ad intervenire è il portiere visto che il titolare dell’ultima stagione, Moldovan, è tornato all’Atletico Madrid dopo il prestito, in neroverde tornerà Turati che potrebbe essere il titolare ma nelle ultime due stagione la squadra emiliana è sembrata non puntarci fino in fondo. Per questo la dirigenza starebbe valutando i profili di due giocatori, uno d’esperienza e uno giovane ma che si è già distinto in Serie A, il primo è Mattia Perin, trentaduenne che dopo 4 anni come secondo portiere della Juventus potrebbe accettare di rimettersi in gioco come titolare in una neopromossa.

Calciomercato Palermo News/ Dal Cagliari arrivano Viola e Augello, Audero torna in porta (20 giugno 2025)

La seconda opzione invece è Filip Stankovic, classe 2002 serbo di proprietà dell’Inter a cui farà ritorno in seguito al prestito al Venezia con cui ha disputato 16 partite prima dell’infortunio che lo ha tenuto fermo per il resto della stagione nelle quali ha ben impressionato per i riflessi e l’abilità tra i pali. I lagunari avevano la possibilità di riscattare il ragazzo ma la retrocessione rende difficile questo scenario, i nerazzurri però potrebbero non essere disposti a cederlo e per questo potrebbero replicare la stessa formula con un prestito con diritto o obbligo di riscatto a certe condizioni e una clausola di recompra a favore dei nerazzurri.