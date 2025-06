Gli obiettivi del calciomercato Sassuolo sono Patrick Cutrone per l'attacco e Pasquale Mazzocchi come terzino destro

Calciomercato Sassuolo News: Patrick Cutrone l’attaccante per la Serie A

I neroverdi sono riusciti a tornare in Serie A dopo una sola stagione e a farlo dominando il campionato e dimostrando di essere una rosa già pronta per affrontare la Serie A senza troppo bisogno di interventi sul mercato, se non per sostituire i giocatori che potrebbero lasciare l’Emilia. Il calciomercato Sassuolo infatti non sta valutando troppe situazioni di possibili acquisti, se non in attacco dove la volontà è quella di cambiare la punta di riferimento e cercare di trattenere i due esterni che sono stati i migliori della squadra nella scorsa stagione.

Il Sassuolo è alla ricerca di una punta in quanto i titolari della scorsa stagione, Mulattieri e Moro non convincono fino in fondo anche per la categoria superiore e inoltre l’intenzione è quella di cedere Pinamonti nonostante il suo ritorno dal prestito. La priorità sarà data alla cessione, possibilmente a titolo definitivo, dell’attaccante ex Genoa e se dovesse essere completata si andrà a contattare il Como per cercare di ottenere il cartellino di Patrick Cutrone, attaccante di ventisette anni che ha perso la sua centralità nel progetto dei lariani e che potrebbe essere ceduto per ottenere minuti in campo.

Calciomercato Sassuolo News: grossa concorrenza per Pasquale Mazzocchi

Il calciomercato Sassuolo poi potrebbe essere costretto ad una cessione importante, quella del classe 2003 terzino destro Edoardo Pieragnolo che quest’anno ha giocato 20 partite nelle quali ha saputo mettersi in mostra tanto da attirare l’interesse di grandi club in giro per l’Europa. Il giocatore infatti sembrerebbe essere finito nel mirino del PSV Eindhoven e del Red Bull Salisburgo che lo vogliono aggiungere alla rosa per farlo crescere e renderlo in futuro un membro importante, gli emiliani vorrebbero evitare la cessione ma in caso di un’offerta intorno ai 5 milioni non potrebbero non prenderla in considerazione.

Se dovessero essere costretti a trovare un nuovo terzino destro i neroverdi avrebbero già individuato in Pasquale Mazzocchi il profilo migliore, l’esterno ventinovenne arriva da una stagione con il Napoli nella quale ha ottenuto 20 presenze senza però riuscire mai a trovare la continuità nelle prestazione e nel minutaggio. I partenopei sono più che disposti a farlo partire ma a titolo definitivo per una cifra di 2 milioni, sul giocatore però sembra esserci anche l’interesse di Cagliari e Pisa e quindi se il Sassuolo fosse davvero interessato dovrebbe riuscire ad anticipare le avversarie.