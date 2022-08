CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS/ Dionisi: “Contento di Pinamonti, per ora Raspadori…”

Calciomercato Sassuolo news, le parole di mister Alessio Dionisi

Il calciomercato estivo terminerà soltanto alla fine del mese e nel frattempo anche il Sassuolo si appresta a vivere l’esordio in campionato domani sera contro la Juventus. Come riporta Sassuolonews.net, il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi ha parlato dei nuovi e delle mosse del club spiegando: “Andrea Pinamonti è arrivato l’altro ieri, il primo allenamento lo ha fatto ieri mattina. Si è sempre allenato, gli manca la partita perché aspettava di sapere dove avrebbe giocato. Siamo contenti di averlo nel Sassuolo, sono contento del suo arrivo. È in una buona condizione, cercheremo di capire se farlo giocare dall’inizio o a gara in corso, lo scopriremo nei prossimi allenamenti. Ora l’obiettivo è quello di fargli trovare la condizione con le partite.”

L’allenatore ha poi aggiunto: “Un nuovo esterno offensivo? Abbiamo avuto la sfortuna di perdere Traore dall’inizio. Junior è molto forte, ma ne ho già parlato la settimana scorsa, meglio parlare di chi c’è. Cercherò di fare la formazione migliore, pensando a come può iniziare, a come può cambiare, sapendo che ad oggi c’è un ruolo più scoperto, qualcuno potrebbe adattarsi. Ceide sta crescendo, qualcosina lì potrebbe mancare, però ora è arrivato Pinamonti e sono contento, ovviamente non farà l’esterno.”

Calciomercato Sassuolo news, il punto del tecnico su Giacomo Raspadori

Nel corso di questa finestra estiva di calciomercato il Sassuolo ha completato la cessione da record di Scamacca al West Ham e sta trattando pure col Napoli per il trasferimento di Giacomo Raspadori. Mister Dionisi al riguardo ha detto: “Giacomo Raspadori si sta allenando bene. Sapete tutti che c’è più di qualcosa su Giacomo, non so a che punto è, ad oggi è un giocatore del Sassuolo. Non abbiamo fatto bene con il Modena, ma questo riguarda tutti, anche l’allenatore. Chi fa parte di una squadra, fino a quando non firma per un’altra, se firmerà non si sa, deve fare il massimo ed essere a disposizione. Poi non è detto, io una speranza la nutro, mi riservo di fare una battuta da questo punto di vista. Ad oggi è del Sassuolo, se domani e dopodomani sarà del Sassuolo sarà a disposizione. Potrebbe giocare.”

La guida degli emiliani ha poi sottolineato l’apporto di Domenico Berardi, del quale si parla in questi giorni a proposito del rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2024: “Di Raspadori ho già parlato, ad oggi è un giocatore del Sassuolo. Rappresenta tanto, ha giocato nel settore giovanile, è arrivato in Nazionale grazie al Sassuolo e alle sue qualità, rappresenta un po’ l’anima di questa squadra però c’è, fin quando c’è ben venga per l’allenatore un giocatore così. Per quanto riguarda Domenico incrocio le dita e spero che questo rinnovo arrivi alla svelta, credo sia il giocatore più forte della storia del Sassuolo ed è giusto che ci sia questo, spero tanto che si giunga a questa conclusione perché sarei tanto contento se questa cosa andasse in porto. Credo che Domenico se lo meriti.”











