Il calciomercato Sassuolo ha messo gli occhi su Jusef Erabi, possibile nome in attacco. Emil Ceide invece torna in Norvegia in maniera definitiva

Calciomercato Sassuolo News: la fine dell’avventura italiana di Emil Ceide

La dirigenza neroverde si sta muovendo poco per quanto riguarda le operazioni in entrata perché prima vorrebbe riuscire a portare a termine alcune cessioni importanti, su tutte quella di Pinamonti che non dovrebbe rimanere in Emilia nonostante la squadra sia riuscita a ritrovare la Serie A dopo una sola stagione.

Il calciomercato Sassuolo quindi dovrà riuscire a cedere il minimo indispensabile per poi affondare su quei giocatori che possono assicurare la permanenza della squadra nella massima divisione anche alla fine della prossima stagione e in quelle successive.

Una di queste cessioni è quella che ha visto come protagonista Emil Ceide, esterno norvegese ventitreenne che è arrivato in Italia nel 2022 come uno dei prossimi grandi talenti della nazionale scandinava insieme a Haaland e Odegard ma che invece a Sassuolo non è mai riuscito a emergere.



Dopo l’ennesimo prestito al Rosenborg, la società nord europea ha deciso di riscattarlo per una cifra intorno ai 2 milioni trattenendolo così per i prossimi anni e per l’inizio della Eliteserien dove in 15 partite giocate fino ad adesso ha già segnato 3 gol e fornito 1 assist.

Calciomercato Sassuolo News: Jusef Erabi per il dopo Pinamonti

Il calciomercato Sassuolo sta però disperatamente tentando di trovare una soluzione per Pinamonti che dopo l’ottima stagione in maglia Genoa ha aumentato il suo valore, vicino ora ai 20 milioni, se la cessione dovesse essere portata a termine, i neroverdi proveranno a portare in Italia Jusef Erabi. Il giocatore è un classe 2003 svedese che gioca in patria con la maglia dell’Hammarby con cui in questo inizio di Allsvenskan ha segnato 2 gol e fornito 1 assist in 11 presenze, il suo acquisto potrebbe essere concluso con un’offerta intorno ai 5 milioni e gli verrebbe offerto il ruolo di titolare.

Altro nome che piace alla dirigenza neroverde è quello di Ilario Monterisi, difensore di ventitré anni di proprietà del Frosinone e che nelle ultime stagioni ha saputo mettersi in mostra, quest’anno ad esempio ha collezionato 35 presenze in Serie B nelle quali è anche riuscito a siglare 1 gol. Il suo prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni ma sul giocatore gialloblù c’è l’interesse anche di altre squadre di Serie A in particolare il Cagliari, il cui direttore sportivo nella scorsa stagione era a Frosinone, e il Verona, che però sta valutando anche diversi altri obiettivi.