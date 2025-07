Il calciomercato Sassuolo vede il club neroverde molto attivo e ci sono diverse situazioni ancora da valutare in entrata ed in uscita.

Calciomercato Sassuolo, il club neo promosso vuole provare a rinforzarsi

Il calciomercato Sassuolo vede il club neroverde come una delle squadre più attive sul calciomercato, il club neopromosso è vicino intanto a chiudere un’importante operazione sul mercato ed il club ha praticamente concordato l’accordo con il Marsiglia per il centrocampista canadese Ismael Kone, giocatore classe 2002 e profilo da tempo inseguito dai neroverdi.

Le parti hanno trovato un accordo per 12.5 milioni di euro, un’operazione in prestito con obbligo di riscatto legato però alle presenze con la squadra del club emiliano. Ma non è l’unico nome ed il club sta valutando alcuni nomi tra centrocampo ed attacco, in particolare nelle ultime ore sarebbe nato un ritorno di fiamma con il club che guarda in casa Inter.

Secondo alcune indiscrezioni il Sassuolo ha messo nel mirino il centrocampista dell’Inter Asllani, giocatore che potrebbe partire per circa 15 milioni di euro ed è un profilo che piace molto a Carnevali. Intanto il club ha annunciato l’arrivo in prestito dal Torino di Walukiewicz, profilo di esperienza per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione.

Calciomercato Sassuolo, ancora dubbi sul futuro di Laurientie

Il calciomercato Sassuolo non può non dipendere anche dalla permanenza dei big ed uno dei giocatori più richiesti è senza dubbio Armand Lauriente, protagonista nell’ultima stagione con il club neroverde. Saltata la trattativa con il Sunderland il giocatore è finito nel mirino del Napoli che pensa a lui come uno dei candidati per sostituire il partente Ndoye.

Il club intanto lavora sugli esterni ed è praticamente fatta con il Como per l’arrivo di Fadera, profilo in uscita dal club lombardo. Se il giocatore francese partirà però ci saranno rinforzi nel reparto e la squadra sta monitorando diversi profili, specialmente all’estero. Invece ancora tutto da decidere il futuro di Pinamonti, attaccante che il Genoa ha deciso comunque di non voler riscattare.

Andrea Pinamonti molto difficilmente resterà a Sassuolo ed il club attende offerte per il suo cartellino. L’ex Inter piace ad Udinese e Torino e potrebbe entrare nella girandola di attaccanti che potrebbero scuotere direttamente il calciomercato. A centrocampo intanto occhio anche al centrocampista del Bologna Aebischer, profilo che piace anche al Pisa e che è in uscita dal club.