Calciomercato Sassuolo News: Jonathan Klinsmann scelto come nuovo numero 1

Dopo una sola stagione di Serie B i neroverdi torneranno a gareggiare nella massima categoria grazia ad un dominio totale nella competizione, la squadra non è cambiata molto rispetto all’ultima annata passata in Serie A e per questo non ha bisogno di numerosi acquisti, ma il calciomercato Sassuolo dovrà riuscire a puntellare la rosa per riuscire a evitare la retrocessione. La scelta di non riscattare Moldovan obbliga la dirigenza emiliana a dover trovare un portiere che possa essere il titolare il prossimo anno, il resto delle operazioni invece dipenderanno anche dai movimenti in uscita.

Il giocatore individuato per difendere la porta dei neroverdi nella prossima stagione è Jonathan Klinsmann, portiere ventottenne del Cesena con cui è riuscito a qualificarsi ai playoff di Serie B nella prima stagione dopo la promozione, quest’anno ha giocato 27 partite e ha subito solamente 30 gol riuscendo anche a chiudere per 7 volte la partita senza subire gol. Il suo costo sarebbe più che abbordabile, intorno ai 2 milioni, ma i bianconeri non sarebbero così convinti di cederlo, e soprattutto potrebbe essere un azzardo per il Sassuolo di affidarsi ad un portiere senza esperienza in Serie A.

Calciomercato Sassuolo News: Derrick Kohn e Leo Scienza in arrivo dalla Germania

Il calciomercato Sassuolo ha poi rivolto gli occhi in Germania dove dalla Bundesliga vorrebbe acquistare due giocatori, uno che ha trovato poco spazio e che alla fine del prestito tornerà al club proprietario del suo cartellino, e l’altro che ha lottato per la salvezza fino all’ultimo e potrebbe scegliere di cambiare squadra per andare in una società ambiziosa come quella neroverde. Il primo acquisto sarebbe Derrick Kohn, terzino sinistro tedesco di ventisei anni di proprietà del Galatasaray ma che ha passato l’ultimo anno in prestito al Werder Brema giocando 27 partite condite con 2 gol e 2 assist.

I neroverdi poi si aspettano un possibile assalto di qualche squadra di Serie A per almeno uno dei loro giocatori migliori, Berardi o Laurienté, per questo dalla Germania vorrebbero assicurarsi le prestazioni di Leo Scienza, esterno brasiliano ventiseienne che veste la maglia dell’Heidenheim. In questa stagione ha realizzato 3 gol e 3 assist in 25 partite ma soprattutto è stato fondamentale nella doppia sfida dei playout contro Elversberg con 1 gol e 3 assist, il suo valore è di 3 milioni ma la richiesta dei tedeschi potrebbe arrivare anche a 5, cifra che il Sassuolo spenderebbe, soprattutto in caso di cessione importante.