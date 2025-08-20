Il calciomercato Sassuolo valuta Aster Vranckx per il centrocampo e nel frattempo accoglie Arijanet Muric come nuovo portiere

Calciomercato Sassuolo News: Arijanet Muric il nuovo numero uno

Dopo il naufragio della trattativa della cessione di Laurienté, il calciomercato Sassuolo ha deciso di battere i primi colpi in entrata e ha così accelerato le trattative per diversi giocatori che nelle idee di allenatore e dirigenza andranno a rinforzare la rosa portandola ad un livello che garantisca la salvezza nella prossima stagione.

I neroverdi si sono quindi mossi in porta e a centrocampo tenendo sempre d’occhio possibili offerte per uno dei loro giocatori di maggiore talento, Andrea Pinamonti, che per ora rimane in Emilia ma dalla cui cessione potrebbe entrare una cifra importante.

Il primo colpo ufficiale della nuova avventura in Serie A del Sassuolo è un portiere, visto che il titolare della scorsa stagione, Moldovan, è stato rimandato indietro all’Atletico Madrid senza venir riscattato, la scelte della dirigenza è ricaduta su Arijanet Muric, ventiseienne kosovaro acquistato dall’Ipswich Town ma cresciuto tra le linee del Manchester City.

Nonostante la retrocessione dalla Premier League dello scorso anno è stato uno dei più positivi della squadra e in Serie A potrà nuovamente mettersi in mostra e in caso di buone prestazioni venir riscattato.

Calciomercato Sassuolo News: Aster Vranckx la diga in mezzo al campo

A centrocampo e in difesa è dove il calciomercato Sassuolo si sta ancora muovendo per riuscire a concludere alcuni affari, l’intenzione è quella di aggiungere giocatori con esperienza nella massima serie e per questo in mezzo al campo piace il nome di Aster Vranckx, classe 2002 belga di proprietà del Wolfsburg ma che in passato ha vestito anche la maglia del Milan.

Il suo prezzo si aggira intorno ai 10 milioni ma i neroverdi vorrebbero provare ad assicurarselo in prestito con diritto o obbligo di riscatto così da non essere obbligati ad investire immediatamente sul ragazzo.

In difesa invece il nome è quello di Samuele Birindelli, ventiseienne terzino destro di proprietà del Monza che ha il contratto in scadenza nel 2026, il prezzo di mercato è di 3 milioni ma la trattativa potrebbe essere conclusa anche a meno ma prima dovrà essere battuta la concorrenza di Rubin Kazan e Lokomotiv Mosca.

Il giocatore ha già dato la sua disponibilità per il ritorno in Serie A dove nelle ultime tre stagioni è stato un membro importante della squadra biancorossa e potrebbe così riempire il posto lasciato libero dall’addio di Toljan.