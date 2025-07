Calciomercato Sassuolo news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Stop alla trattativa con gli inglesi 20 luglio

CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS, LA SITUAZIONE DI VOLPATO E ADLI

Il calciomercato Sassuolo è in fibrillazione dopo che la squadra è riuscita ad ottenere la promozione in Serie A al termine della passata stagione. Gli emiliani non vedono l’ora di tornare a calcare i campi da gioco del massimo campionato professionistico italiano e la dirigenza è al lavoro sia in entrata che in uscita per sistemare l’organico a disposizione di mister Fabio Grosso.

I neroverdi non vorrebbero perdere elementi preziosi a cuor leggero e tra questi c’è il nome di Cristian Volpato, ventunenne valutato appunto non meno di 15 milioni di euro. Sulle tracce dell’australiano naturalizzato italiano si registra la presenza di due società italiane come la Fiorentina ed il Torino mentre all’estero piace ai belgi del Genk e del Club Brugge, oltre che agli olandesi dell’Ajax.

In ottica centrocampo un obiettivo sarebbe invece Yacine Adli, appena tornato al Milan dopo il prestito vissuto con la Fiorentina che però non lo ha riscattato nonostante le diverse buone prestazione offerte in maglia viola. Messo ai margini del progetto, visto che gli sarebbe stato imposto di allenarsi con il Milan Futuro che l’anno prossimo giocherà in Serie D, Adli vorrebbe continuare a giocare in A piuttosto che trasferirsi in Arabia Saudita, dove vanterebbe alcuni estimatori.

Nel frattempo continuano ad emergere nomi in orbita Sassuolo dato che ci sarebbe pure la neo promossa sulle tracce ad esempio di uno svincolato come Lorenzo Insigne, conteso alla Lazio di mister Sarri. Anche il gambiano Alieu Fadera del Como sarebbe utile davanti alla prima squadra mentre sulla corsia si segue il canadese Tajon Buchanan dell’Inter.

CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS, L’ATTACCANTE NON VA IN PREMIER

Sembrava essere soltanto una questione di ore ma invece il calciomercato Sassuolo deve rivedere i propri piani dopo che la trattiva per il passaggio di Armand Laurienté al Sunderland è definitivamente saltata. Lo stesso amministratore delegato Giovanni Carnevali, interpellato a margine di un evento nelle scorse ore, aveva confermato come l’operazione fosse ormai quasi completata ma le indiscrezioni emerse quest’oggi hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Il ventiseienne francese aveva anche già svolto le visite mediche di rito con gli inglesi che però non si sarebbero accordati con il giocatore ed il suo entourage in merito al nuovo contratto da firmare. Legato ai neroverdi fino al giugno del 2027, il francese Laurientè si trova in Emilia-Romagna da tre anni e sinora è riuscito a collezionare trentuno reti e diciotto assist in 102 presenze totali distribuite fra le varie competizioni. Al Sassuolo sarebbero andati 20 milioni di euro per coprire il costo del suo cartellino.